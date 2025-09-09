ICE activa la operación Midway Blitz destinada a detener inmigrantes en Chicago

Por orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE pondrán en marcha la operación Midway Blitz, la cual pretende detectar a inmigrantes carentes de estatus legal en Chicago para arrestarlos con el objetivo de deportarlos a la brevedad.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el DHS lanzó una advertencia a los extranjeros en situación irregular que viven en “La Ciudad de los Vientos”.

“El DHS está lanzando la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, quien murió en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio que se dio a la fuga, el delincuente extranjero ilegal Julio Cucul-Bol, en Illinois.

Esta operación del ICE tendrá como objetivo a los extranjeros ilegales delincuentes que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían circular libremente por las calles estadounidenses”, señala parte de la misiva.

Chicago podría dejar de fungir como santuario de inmigrantes debido a varios operativos del ICE para detenerlos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Desde hace varios días, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, y Brandon Johson, alcalde de Chicago, mantienen una disputa verbal con el presidente Donald Trump la cual está relacionada con la posibilidad de que la Guardia Nacional sea desplazada a “La Ciudad de los Vientos” junto con personal de otras agencias federales para presuntamente abatir al crimen organizado.

Ambos políticos demócratas sostienen que el verdadero objetivo de dicha operación sería arrestar a inmigrantes para con ello enviarle una señal al resto del país sobre la intención de la actual administración federal de desaparecer el concepto de “ciudad santuario” ligado a varias entidades donde, por décadas, han vivido extranjeros sin documentos que avalen su estancia.

Recientemente, J.B. Pritzker presentó un folleto titulado “Conozca sus derechos”, el cual está dirigido a los inmigrantes en varios idiomas, con la intención de que, antes de permitir ser arrestados por el personal del ICE, exijan les sea presentada una orden judicial donde se vean claramente sus datos.

El gobernador incluso anticipó que la semana entrante, durante la conmemoración de la independencia de México en Chicago podría efectuarse una redada masiva.

“Me rompe el corazón informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí”, enfatizó.

