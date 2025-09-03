Gobernador de Illinois advierte de un posible operativo del ICE relacionado con la Independencia de México

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, admitió estar preocupado ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lleven a cabo un operativo masivo en Chicago para detener a extranjeros carentes de estatus legal durante los eventos conmemorativos a la Independencia de México.

Recientemente, el presidente Donald Trump reconoció que próximamente la Guardia Nacional será enviada a “La Ciudad de los Vientos” con el objetivo de disminuir los índices delictivos, pues considera que el trabajo de las autoridades local para someter a los delincuentes ha sido superado por el crimen organizado.

“Vamos a entrar. Esto no es un asunto político. Tengo una obligación cuando 20 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas y media y 75 han recibido disparos. Chicago es un infierno ahora mismo”, expresó el republicano de 79 años.

Sin embargo, bajo la óptica de J.B. Pritzker, el enfoque de la Casa Blanca es erróneo, pues la delincuencia no está al nivel que plantea en Chicago, pero al ser considerada una ciudad santuario también se pretende castigarla deteniendo a inmigrantes con el objetivo de asustar al resto de la comunidad.

“Dijeron que comenzarán las operaciones aquí la próxima semana. Después de dos semanas de hablar tanto sobre tropas sobre el terreno, es la primera vez que escuchamos del gobierno federal sobre este tema”, indicó.

El multimillonario demócrata advierte que junto a la Guardia Nacional arribará personal del ICE, pues se estudia poner en marcha un operativo de detención posiblemente el 16 de septiembre.

“Tenemos razones para creer que Stephen Miller eligió el mes de septiembre para venir a Chicago debido a las celebraciones en torno al Día de la Independencia de México que ocurren aquí todos los años.

Me rompe el corazón informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí”, enfatizó.

Cabe señalar que, desde hace varias semanas, en varias ciudades estadounidenses caracterizadas por tener una amplia concentración de inmigrantes, en su mayoría de origen mexicano, estas personas han dejado de salir a la calle e incluso se han ausentado del trabajo por temor a ser detenidos.

Por ello, este año los festejos conmemorativos a la Independencia de México podrían carecer de poder convocatoria no sólo en Chicago.

