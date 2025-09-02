Alcalde de Chicago le reitera a Trump que no permitirá el despliegue de tropas federales

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, le dejó en claro al presidente Donald Trump que no permitirá el despliegue de la Guardia Nacional y de agentes de otras agencias federales en “La Ciudad de los Vientos”.

Después de haber logrado abatir la criminalidad en Washington asumiendo el control de la seguridad y apoyándose en la Guardia Nacional, el magnate neoyorquino advirtió que replicará la estrategia en Chicago donde asegura el crimen a desfasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente, y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema. Y ni siquiera será difícil”, expresó Trump la semana pasada ante varios representantes de medio informativos congregados en la Oficina Oval.

Para reforzar el planteamiento del presidente, este fin de semana el Departamento de Policía de Chicago dio conocer que siete personas murieron víctima de tiroteos, en tanto que otras 47 personas resultaron heridas en incidentes ligados a la delincuencia.

Se prevé que en los próximos días Chicago se llenará de elementos de la Guardia Nacional. (Crédito: Eric Thayer / AP)

Sin embargo, el alcalde Johnson descartó la necesidad de reforzar la seguridad en la ciudad y le advirtió a Trump que no colaborará con él para permitir la injerencia de la Guardia Nacional.

“No habrá tropas federales en la ciudad de Chicago. No habrá fuerzas militarizadas en la ciudad de Chicago. Defenderemos nuestra democracia. Hay quienes creen que no tenemos el poder para derrotar al autoritarismo, pero también soy profesor de historia. Ya hemos defendido los intereses de los trabajadores y lo volveremos a hacer”, expuso.

Desde la semana pasada, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, sostuvo que Trump está tratando de crear una emergencia inexistente con el objetivo de asumir el control de la seguridad.

“La seguridad de los habitantes de Illinois siempre es mi máxima prioridad. No existe ninguna emergencia que justifique que el presidente federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados ni envíe militares en servicio activo dentro de nuestras fronteras.

Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y continuar abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias trabajadoras”, señaló.

Sigue leyendo:

• Chicago vive violento fin de semana con al menos siete muertos reforzando amenazas de Trump

• Gobernador de Illinois promete dura respuesta si Trump despliega a la Guardia Nacional en Chicago

• Alcalde de Chicago arremete contra Trump y niega que la delincuencia se le haya salido de control