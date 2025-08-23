Alcalde de Chicago arremete contra Trump y niega que la delincuencia se le haya salido de control

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, descarta de manera rotunda que la delincuencia esté desbordada en “La Ciudad de los Vientos” como lo expone el presidente Donald Trump bajo la advertencia de enviar a la Guardia Nacional para asumir el control de la seguridad.

Bajo el argumento de que existía un alto porcentaje delincuencial en la capital del país, recientemente, el jefe de la nación federalizó el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. y con el apoyo de cerca de 800 miembros de la Guardia Nacional ha realizado más de 600 arrestos de individuos considerados como un riesgo para la sociedad.

Satisfecho con los resultados de su estrategia de seguridad, Trump anticipó replicarla en otras ciudades del país como Chicago, donde afirma que el desempeño de los gobernantes se ha quedado corto permitiéndole a los criminales delinquir con total impunidad.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente, y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema después de este. Y ni siquiera será difícil”, expresó ante varios representantes de medio informativos congregados en la Oficina Oval.

El alcalde de Chicago afirma haber reducido los índices de criminalidad en “La Ciudad de los Vientos” (Crédito: Charles Rex Arbogast / AP)

En respuesta, durante una entrevista concedida a la cadena WGN, el alcalde Johnson calificó como vergonzoso el hecho de que el presidente trate de exhibirlo con afirmaciones falsas y lo invita a revisar las cifras donde se prasma una reducción significativa de los delitos cometidos en Chicago.

“Es realmente una vergüenza. Es ofensivo que este presidente, hable en nombre de la ley y el orden, haga lo contrario.

Alcaldes de esta ciudad y de todo el país, sabemos exactamente lo que se necesita para reducir la violencia y el crimen en nuestras ciudades porque realmente lo estamos haciendo. Tan solo en el último año, hemos reducido los homicidios en más del 30%, los robos en 35% y los tiroteos en casi 40%“, enfatizó.

Asimismo, el afroamericano de 49 años descartó que utilizar a la Guardia Nacional para patrullar las calles envía una mala señal sobre el esfuerzo desarrollado por las autoridades locales para mantener segura la integridad de los ciudadanos.

“Hay muchas cosas que el gobierno federal podría hacer para ayudarnos a reducir la delincuencia y la violencia en Chicago, pero enviar al ejército no es una de ellas. El despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional en Chicago amenazaría con socavar el progreso histórico que hemos logrado”, externó.

