Trump dice que Chicago y Nueva York son las próxima ciudades en su lucha contra el crimen

El presidente Donald Trump dijo el viernes que planeaba apuntar a Chicago y Nueva York para su próxima ofensiva de lucha contra el crimen, en la que usaría nuevamente a agentes federales y a tropas de la Guardia Nacional como ha hecho en Washington D.C.

Las declaraciones fueron la indicación más clara hasta la fecha de la intención de Trump de continuar en su cruzada contra la delincuencia más allá de los límites de su autoridad directa en Washington D.C.

Trump también afirmó estar dispuesto a desplegar el ejército regular en el Distrito de Columbia, no solo la Guardia Nacional, lo que representaría una escalada significativa del uso de las fuerzas armadas por parte del presidente dentro de territorio de EE.UU.

“Me siento realmente honrado de que la Guardia Nacional haya realizado una labor tan increíble trabajando con la policía”, declaró Trump a la prensa el viernes. “Y no hemos tenido que desplegar el ejército regular, algo que estamos dispuestos a hacer si es necesario. Y después de esto, iremos a otro lugar y lo haremos seguro también”.

Se ha vuelto una constante la presencia de elementos de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Trump luego calificó a Chicago de “desastre” y dijo que “lo solucionaremos”.

“Probablemente, ese será nuestro próximo problema después de este, y ni siquiera será difícil”, y agregó: “Creo que Chicago será nuestro próximo problema y luego ayudaremos con Nueva York”.

Trump afirmó que el gobierno federal también podría intervenir en San Francisco, entre otras ciudades.

Aún no se conoce cómo el gobierno federal o la Guardia Nacional podrían intervenir en una ciudad que no sea Washington, D.C., donde el gobierno federal tiene autoridad exclusiva sobre el distrito.

Los comentarios de Trump ocurrieron después de que el Pentágono comenzara el viernes a ordenar a las tropas en Washington D.C. que porten armas de fuego, aunque no se han reportado indicios de que hayan enfrentado amenazas que las obliguen a portar armas.

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes del país, que están gobernadas por demócratas, o con alcaldes negros y poblaciones mayoritariamente minoritarias, como peligrosas y sucias.

Trump hizo estas declaraciones el viernes en el Despacho Oval, durante un anuncio sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas del Ejército de Estados Unidos participar en ciertas acciones de aplicación de la ley civil, salvo que la ley lo autorice expresamente.

Sigue leyendo:

· Hegseth autoriza a la Guardia Nacional a portar armas durante su despliegue en Washington

· Trump le advierte a la alcaldesa de Washington que prolongaría el control federal de la policía

· Trump visita a la policía y al ejército en Washington D.C. en su lucha contra el crimen