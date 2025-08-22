Trump y la FIFA confirman sede y fecha del sorteo del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, confirmaron este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el histórico Centro Kennedy de Washington. Será uno de los hitos más esperados rumbo al torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por miembros del Gobierno como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación”, declaró Trump.

Un sorteo sin precedentes

El Mundial 2026 marcará un antes y un después: por primera vez en la historia competirán 48 selecciones, 16 más que en las ediciones disputadas entre 1998 y 2022. Los partidos se celebrarán en 16 ciudades distribuidas entre los tres países sede, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con la final programada en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Trump visitó el Centro Kennedy antes del anuncio para supervisar personalmente las obras de reacondicionamiento que su Administración ejecuta en el recinto. “La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal”, afirmó el mandatario. A modo de comparación, señaló que el torneo equivale a “organizar varios Super Bowl en poco tiempo”.

Durante el acto, Infantino entregó el trofeo de la Copa del Mundo a Trump. “Es un trofeo que solo suelen tocar los ganadores, como usted y como Leo Messi, quien fue el último en tenerlo entre sus manos”, le dijo el presidente de la FIFA. Entre risas, Trump preguntó si podía quedarse con la copa y sugirió que la mantendría en el Despacho Oval hasta que comience el Mundial, recordando que algo similar hizo con el trofeo del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos este verano.

El sorteo comenzará a las 12:00 del mediodía, hora local, y será transmitido en directo a todo el planeta por los socios mediáticos de la FIFA. Los equipos anfitriones ya tienen lugar asegurado en la ceremonia: México ocupará el grupo A1, Canadá el B1 y Estados Unidos el D1, de acuerdo con el calendario publicado el año pasado.

De los 48 participantes, 42 estarán definidos para el 5 de diciembre. Los seis cupos restantes se resolverán en un torneo de repesca intercontinental previsto para marzo de 2026. Entre los clasificados ya figuran selecciones históricas como Argentina, Brasil, Japón y Australia, además de debutantes como Jordania y Uzbekistán.



