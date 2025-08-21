FIFA condena enérgicamente la violencia que se suscitó en Argentina y espera “sanciones ejemplares”

El italiano Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que condena “enérgicamente” la “impactante violencia” que llevó a la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile, en Buenos Aires.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el futbol”, apuntó.

El partido fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1. El motivo fue la violencia que se produjo en las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

Ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado decenas de heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

ESTO NO ES FÚTBOL



Horrible escenario vivido en la #CopaSudamericana



Batalla campal en el #Independiente – #UdeChile



Graves incidentes en el Estadio Libertadores de América pic.twitter.com/CgUv1G9xR9 — Los otros 18 (@Losotros18) August 21, 2025

Infantino añadió en su mensaje que los jugadores, los aficionados, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte “deben poder hacerlo sin miedo”.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó.

“LA VIOLENCIA NO TIENE CABIDA EN EL FÚTBOL”



El posteo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras los graves incidentes en la cancha de Independiente. pic.twitter.com/yp9VSpDxxI — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

*Con información de EFE.

