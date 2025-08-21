Trump visita a la policía y al ejército en Washington D.C. en su lucha contra el crimen

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ampliaría la represión policial y de la Guardia Nacional que ordenó en Washington, D.C, este mes a otras jurisdicciones, cuando visitó una instalación de la Policía de Parques de EE.UU. en la capital para promover su iniciativa de lucha contra el crimen.

Trump se reunió con la policía y el ejército en Washington, D.C., el jueves para supervisar a las fuerzas del orden federales y de la Guardia Nacional, que están respondiendo a lo que él describe como una emergencia criminal en el Distrito de Columbia.

Trump, dijo que la Guardia Nacional y los agentes federales desplegados en Washington se quedarán ahí “un largo tiempo” durante su visita a las Instalaciones de Operaciones de Anacostia de la Policía de Parques de EE.UU. en el sureste de D.C., que sirve como punto de encuentro para todas las agencias involucradas en la operación, agradeciendo a los oficiales y miembros del ejército y entregando hamburguesas y pizzas.

“Nos vamos a quedar por un largo tiempo (…) queremos que nuestra ciudad sea perfecta”, dijo el presidente, rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias más.

Inicialmente, Trump había anunciado que patrullaría las calles de la capital junto a las fuerzas de seguridad pero se limitó a presidir un acto de agradecimiento para los agentes.

El 11 de agosto pasado, Trump tomó el control de la seguridad de Washington por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad porque existe una “emergencia” por la alta criminalidad.

El presidente mostró su interés por ampliar el periodo de control federal sobre la ciudad por medio de una petición que será presentada ante el Congreso y dijo que “no habrá tolerancia para la barbarie, la suciedad y la escoria; quiero que Washington sea un lugar limpio y seguro”.

Desde la toma federal de la policía, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Mississippi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría los 2,000.

La medida ha sido duramente criticada por la mayoría de los ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos, y el vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fueron abucheados ayer al visitar a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la estación central de trenes de Washington.

Grupos ciudadanos también han subrayado que la militarización de las calles de la ciudad ha causado accidentes como el que ocurrió el jueves cerca de la Explanada Nacional, cuando un Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.

“Hemos realizado un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington”, escribió en X la fiscal general Pam Bondi, sobre el operativo, añadiendo que “ayer se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas”.

Trump se retiró de la sede policial en el automóvil presidencial conocido como “La Bestia” de vuelta a la Casa Blanca sin haber patrullado las calles como se anunció inicialmente.

