Gobernador de Mississippi envía soldados de la Guardia Nacional a Washington para combatir al crimen

Tate Reeves, gobernador de Mississippi, autorizó enviar a un contingente de miembros de la Guardia Nacional a Washington, esto con el objetivo de apoyar el plan del presidente Donald Trump para frenar la inseguridad en la capital del país.

El 9 de agosto, la Casa Blanca anunció que se desplegaría a agentes federales para ayudar a la policía en Washington D.C. a patrullar las calles con el objetivo de amedrentar a los delincuentes que atemorizan a la ciudadanía.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de las fuerzas del orden federales para proteger a ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá refugio para los delincuentes violentos en Washington D. C. El presidente Trump se compromete a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Como parte de su estrategia, el mandatario de la nación solicitó el apoyo de los gobernadores para cederle personal de la Guardia Nacional.

Sin embargo, sólo tres de extracción republicana habían respondido a su llamado: Patrick Morrisey, mandatario de Virginia Occidental; Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur; y Mike DeWine, responsable de Ohio.

Tate Reeves, gobernador de Mississippi, decidió apoyar al plan del presidente Donald Trump de arrestar a los delincuentes que se habían apoderado de las calles de Washington. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

Así que, sumándose a sus colegas , Tate Reeves optó por apoyar el esfuerzo de limpiar de delincuentes e indigentes a las calles de Washington.

“He aprobado el despliegue de aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi en Washington, D.C.

La delincuencia está fuera de control allí, y es evidente que hay que hacer algo para combatirla. Los estadounidenses merecen una capital segura de la que todos podamos estar orgullosos. Sé que los valientes hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional harán un excelente trabajo mejorando la seguridad pública y apoyando a las fuerzas del orden”, señaló en un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Pamela Jo Bondi, fiscal general, dio a conocer que, hasta el fin de semana, la estrategia temporal de seguridad implementada en Washington había permitido arrestar a más de 400 personas consideradas una amenaza para la ciudadanía.

“No vamos a bajar el ritmo. ¡Nos comprometemos a que Washington D. C. vuelva a ser un lugar seguro!”, enfatizó la conservadora orignaria de Tampa, Florida.

