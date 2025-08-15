La ciudad de Washington desafía a Trump en tribunal por control de la Policía

El fiscal general Brian Schwalb presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impugnar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), calificando como “hostil” la decisión del republicano.

“Las acciones de la Administración son descaradamente ilegales”, declaró Schwalb en un comunicado, luego de presentar la demanda en la Corte de Distrito de Washington, D.C.

La alcaldesa Muriel Bowser dejó en claro que su gobierno ha cooperado con la Administración Trump en materia de seguridad, pero eso no incluye la obligación de otorgar el control de MPD.

“Seamos claros sobre lo que exige la ley durante una emergencia declarada por el Presidente: exige que, a solicitud del Presidente, la alcaldía de Washington, D.C., preste los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para fines federales”, dijo Bowser en X. “Hemos cumplido con la ley”.

Luego aclara que ninguna ley exige al gobierno de la ciudad de D.C. entregar la autoridad policiaca a un funcionario federal.

“En referencia a la orden de la Fiscal General de los Estados Unidos, no existe ninguna ley que transfiera la autoridad del Distrito en materia de personal a un funcionario federal”, indica.

Esto luego de que la fiscal general Pam Bondi colocara al comisionado interino de la DEA, Terry Cole, a cargo de la Policía de la ciudad, aunque Pamela Smith siga siendo la comisionada del MPD.

Schwalb dijo que las decisiones de la Administración Trump “exceden” la autoridad que se otorga al mandatario estadounidense.

“[Se] exceden con creces la autoridad limitada del presidente y, en cambio, buscan una toma de control hostil del Departamento de Policía Metropolitana (MPD). Violan el derecho del Distrito a la autogestión y ponen en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de D.C.”, declaró.