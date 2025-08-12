Alcalde de Chicago se opone al plan de Trump de enviar a la Guardia Nacional para reducir el crimen

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, se niega a aceptar la amenaza del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional para reducir el crimen, pues sostiene que no lo amerita.

El demócrata de 49 años asegura tener elementos suficientes para demostrar que en la “Ciudad de los Vientos” los índices delincuenciales han ido a la baja desde que llegó a la alcaldía.

“Desde mi primer día en el cargo, la seguridad pública ha sido mi máxima prioridad. En tan solo dos años hemos logrado un progreso histórico, reduciendo los homicidios en más de 30% y los tiroteos en casi 40% tan solo en el último año“, señaló en conferencia.

Johnson le echó en cara al presidente Trump dejar de aportarles millonarios recursos a varias ciudades, los cuales resultan clave para la prevención de delitos.

“Nos enteramos de que el presidente recortó otros $158 millones de dólares en fondos a programas de prevención de la violencia en ciudades como Chicago. Estos recortes se suman al desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de la Oficina para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y la cancelación de más de $800 millones de dólares en subvenciones para programas contra la violencia en todo el país”, subrayó.

Brandon Johnson exhorta al gobierno federal a continuar destinando recursos a los programas contra la violencia. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

El alcalde de Chicago anticipó que la hipotética llegada de la Guardia Nacional para asumir tareas destinadas a las corporaciones policiacas locales desestabilizará a la población.

“Si el presidente quiere ayudar a que Chicago sea un lugar más seguro, puede comenzar liberando los fondos para los programas contra la violencia que han sido fundamentales en nuestro trabajo para reducir el crimen y la violencia. Enviar a la guardia nacional sólo serviría para desestabilizar nuestra ciudad y socavar nuestros esfuerzos de seguridad pública”, enfatizó.

Los detractores del jefe de la nación sostienen que el verdadero objetivo de la Casa Blanca es poner fin a la denominación de ciudades santuario —como es el caso de Chicago— debido a la renuencia de sus autoridades para cooperar con la detención de inmigrantes carentes de estatus legal.

Por ello, la Guardia Nacional podría apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a cumplir con su deber.

