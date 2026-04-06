Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 6 de marzo

En unas horas, en “La Casa de los Famosos 6” se vivirá la séptima gala de eliminación. Hoy entrarán al cuarto del SUM: Fabio Agostini, Julia Argüelles, Laura G, Stefano y “El Divo”.

Las votaciones, por otra parte, se han ido complicando para los tres últimos lugares de esta placa, ya que mientras el español y la colombiana se mantienen firmes en los primeros dos lugares, esta noche la eliminación se decidirá entre tres habitantes del cuarto tierra.

Los tres últimos lugares en votos…

“El Divo”, Stefano y Julia están en último lugar y la diferencia porcentual entre los dos últimos puestos es del 3%. Las encuestas de algunos creadores de contenido, como Ángel Centeno, se acercan mucho a la realidad que se ve en los votos, según información que nos ha hecho llegar nuestro contacto interno en producción.

¿Stefano o Julia?

Lamentablemente para ambos jugadores, sus días dentro de la casa podrían estar contados. El problema de Stefano es que su juego nunca ha sido lo suficientemente atractivo para el público televidente. Además de que tanto Oriana Marzoli como Fabio Onestini siempre han sentido desconfianza hacia él.

Dentro de la casa, sus estallidos de personalidad han sido del agrado de los fans del cuarto tierra. Pero pese a estos, algunos para buena parte del público se ven forzados. Es como si se tratase más de ofrendas para convencer a los suyos de que él también puede jugar al mismo ritmo que ellos.

En el caso de Julia, el problema surge en la razón que la llevó a presentar un personaje tan disruptivo. Que vive días de tristeza, pena y desolación, versus días de total enfado, ira y provocación. Parte de los televidentes han llegado a confundirse y a no saber si lo que vemos en pantalla es ella jugando a ser ella o ella jugando a ser alguien más.

Por otra parte, también es cierto que la jugada que impuso Sergio Mayer de nominar hacia dentro podría haberla afectado. Realmente podría haber regresado a la casa para seguir jugando con agua y mantenerse dentro del equipo con una red de apoyo mucho más profunda que la que ahora encuentra en el cuarto tierra, en donde nunca la han sentido parte de.

Durante la última cena de anoche, previo a la eliminación de hoy, Julia se dio cuenta de que nada de lo que ha hecho alrededor de este grupo ha sido suficiente para ganarse ni su confianza, ni su lealtad, ni su cariño. Al punto que ninguno de ellos asegura que la extrañará por encima del resto.

Y es que una de las dinámicas más antiguas de esta cena consiste en decir a quién prefieres que sea eliminado, por encima del resto que viven el mismo peligro de ser descartados de la competencia. Todos dijeron que no extrañarían a Julia, incluso “El Divo”, con quien ella más comparte.

Caeli le dijo a Julia que nunca la verían como parte de ese cuarto, cuando ella empezó a buscar refugio en tierra. El Divo llegó mucho después de ella a esta alianza y Argüelles sigue siendo la menos querida de este cuarto. Yoridan incluso ha llegado de último al equipo Tierra y el aprecio que estos le profesan está por encima de lo que sienten por Julia.

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