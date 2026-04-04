Héctor Sandarti critica el clima de agresión en “La Casa de los Famosos 6”

La controversial sexta temporada de “La Casa de los Famosos 6”, de Telemundo, continúa dando de que hablar. El último en pronunciarse al respecto fue el exconductor del reality show, Héctor Sandarti.

En un encuentro con los medios de comunicación en México, según People en español, Sandarti fue interrogado sobre la nueva temporada del programa de telerrealidad. Ante la insistencia, el guatemalteco respondió: “He visto poco, pero sí la he visto muy polémica”.

Después, soltó: “La verdad es que es un formato que a mí me encanta, lo conduje tres años, y creo que como yo lo dejé para ahorita, no manches, ha subido mucho el nivel de agresión“.

Sandarti dejó la conducción del espacio en el 2023 después de tres temporadas. Para muchos de los televidentes, era la voz icónica detrás del formato. Cuando dejó el espacio comentó que no entendía las razones de su despido.

Pero, en el 2025, en una entrevista con Rodner Figueroa, cambió un poco su perspectiva y agradeció: “Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Hoy por alguna razón ya no estoy dentro de ese show. Se me abrieron otras oportunidades que amo”.

Rodner Figueroa también critica el formato

Rodner Figueroa, conocido presentador de origen venezolano, también criticó el formato por medio de sus redes sociales.

En un post, publicado el 22 de marzo de 2026, se preguntó con tono de preocupación: “¿Esto es entretenimiento o es una peligrosa normalización de la violencia?”

Dentro de publicación, el venezolano reflexionó sobre el nivel de violencia que se ha evidenciado en los últimos días en el formato.

“Lo que estamos viendo en la televisión de habla hispana en Estados Unidos eso no son realities, eso es un reflejo preocupante de lo que estamos normalizando como sociedad”, profundizó.

En ese momento, lamentó la actitud de Oriana Marzoli, la primera expulsada del show debido a su comportamiento: “Cuando actitudes como las de personas, que aparte vienen del extranjero, como es el caso de Oriana, cargadas de confrontación constante, gritos, provocación y eso se convierte en contenido viral –al igual que los comportamientos de Josh, donde también la agresividad se justifica como una estrategia– y esos comportamientos se celebran algo está mal”.

Sin duda, desde que inició el programa de telerrealidad de Telemundo, inspirado en el formato “Gran Hermano”, ha estado marcado por enfrentamientos, agresiones e incluso faltas de respeto que han hecho que la audiencia se involucre más dentro de las decisiones del show.

En este momento, las personas que corren peligro de eliminación son: Fabio Agostini, Stefano, Laura G, Julia Argüelles y “El Divo”. Según las últimas encuestas, los habitantes que están en la cuerda floja son: “El Divo” y Stefano.

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