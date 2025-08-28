Gobernador de Illinois promete dura respuesta si Trump despliega a la Guardia Nacional en Chicago

Ante insistencia mostrada por el presidente Donald Trump de pretender desplegar a la Guardia Nacional en Chicago, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, advierte que en, caso de concretarse dicho plan, surgirá una dura respuesta desde su oficina.

Desde hace varios días, con el argumento de que existe un alto porcentaje delincuencial en “La Ciudad de los Vientos”, el jefe de la nación pretende replicar su estrategia de seguridad implementada en Washington.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente, y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema. Y ni siquiera será difícil”, expresó al inicio semana ante varios representantes de medio informativos congregados en la Oficina Oval.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, J.B. Pritzker, anticipa que el gobierno que encabeza “no se quedará con los brazos cruzados”, pues define a la estrategia de Trump como una injustificada acción encaminada a intimidar a sus opositores políticos

“La seguridad de los habitantes de Illinois siempre es mi máxima prioridad. No existe ninguna emergencia que justifique que el presidente federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados ni envíe militares en servicio activo dentro de nuestras fronteras.

Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y continuar abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias trabajadoras”, señaló.

J.B. Pritzker es parte del grupo de gobernadores demócratas que se oponen a la visión del jefe de la nación. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Bajo la óptica del demócrata que recientemente lanzó su candidatura para reelegirse por tercera ocasión al frente de Illinois, el mandatario de 79 años en realidad pretende extender el dominio que ostenta en la Casa Blanca hacia estados gobernados por demócratas.

“Donald Trump quiere usar las fuerzas armadas para ocupar una ciudad estadounidense, castigar a sus disidentes y ganar terreno político. Si esto ocurriera en cualquier otro país, no tendríamos ningún problema en llamarlo por su nombre: una peligrosa toma de poder”, enfatizó.

En oposición a la visión de Donald Trump datos proporcionados por Brandon Johnson, alcalde de Chicago, indican que, en los últimos meses, su administración ha logrado reducir los homicidios en más del 30%, los robos en 35% y los tiroteos en casi 40%.

