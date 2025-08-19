Gobernador de Illinois firma proyecto que aporta recursos a estudiantes rechazados por su estatus legal

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, firmó un proyecto de ley que, al margen de su estatus migratorio, les permite a los estudiantes marginados por los programas federales acceder apoyos financieros.

El objetivo del proyecto aprobado consiste en brindar “elegibilidad equitativa para obtener ayuda financiera y beneficios” para todos los estudiantes del estado.

J.B. Pritzker, cuyo nombre figura en el radar demócrata como una de sus cartas fuertes rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, respalda la idea de que ningún estudiante en Illinois se quede sin apoyo para continuar adelante con su formación académica.

“Un estudiante que sea residente de Illinois y que no sea elegible para recibir ayuda financiera federal, incluyendo, entre otros, un estudiante transgénero que esté descalificado por no registrarse para el servicio selectivo o un estudiante no ciudadano que no haya obtenido la residencia permanente legal, será elegible para recibir ayuda financiera y beneficios”, indica parte del proyecto de ley.

Celina Villanueva, senadora por Illinois, elogió al proyecto de ley por representar una enorme contribución para miles de estudiantes carentes de estatus legal.

“Esta ley trata de asegurar que ningún estudiante se quede atrás debido a su lugar de nacimiento. Elimina el mosaico de requisitos confusos y a veces contradictorios que han excluido a los estudiantes indocumentados, DACAmentados y de estatus mixto de la ayuda crítica.

Si vives en Illinois y cursas estudios superiores, deberías tener acceso a las mismas oportunidades que tus compañeros”, escribió la demócrata de raíces latinas en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Sin embargo, bajo la perspectiva de la representante conservadora Mary Elizabeth Miller, el proyecto firmado representa un derroche de recursos y exhorta a la ciudadanía a manifestarse.

“Los contribuyentes de Illinois no deberían permitir que sus dólares duramente ganados se utilicen para pagar beneficios a inmigrantes que, para empezar, ni siquiera deberían estar aquí.

Nuestro estado está ahogado en deudas, pero J.B. Pritzker está decidido a drenar aún más el dinero de los contribuyentes para recompensar a ilegales. Es absolutamente vergonzoso“, enfatizó.

Varios analistas políticos coinciden en señalar que Jay Robert Pritzker, pretende mantenerse en el radar político de cara a las elecciones presidenciales de 2028 y por lo tanto su estrategia consistiría utilizar la gobernatura como trampolín para, llegado el momento, figurar entre los aspirantes a la candidatura presidencial.

