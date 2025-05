La Real ID será obligatoria para volar en EE.UU. dentro de una semana

Si aún no has obtenido tu REAL ID y necesitas realizar viajes aéreos nacionales, estos podrían retrasarse o no podrías viajar si no tienes una identificación válida para presentarla en los puntos de control de la TSA en los aeropuertos después de la próxima semana.

El Departamento de Seguridad Nacional está listo para hacer cumplir la fecha límite del 7 de mayo para la REAL ID, tras años de postergación.

La Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, implementó una recomendación para que el gobierno federal mejorara los estándares de seguridad para la identificación de los estadounidenses.

Los pasaportes siguen siendo una forma aceptable de identificación para viajes aéreos nacionales e internacionales, y las licencias que no cumplen con la REAL ID siguen siendo válidas para conducir y otros fines de identificación fuera de los requisitos federales.

¿Qué es una REAL ID y cuándo vence la fecha límite para obtenerla?

La Ley REAL ID estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados y prohíbe a ciertas agencias federales aceptar para fines oficiales licencias y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con estos estándares.

Estos fines son: acceder a ciertas instalaciones federales; abordar aeronaves comerciales reguladas por el gobierno federal; y entrar en centrales nucleares.

La entrada en vigor de la ley es el 7 de mayo de 2025.

Con la ley REAL ID se busca tener tarjetas seguras que sean más difíciles de falsificar. Crédito: Ted S. Warren | AP

Si me presento en el aeropuerto después del 7 de mayo y no tengo una identificación REAL ID, ¿puedo volar?

Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con la ley REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (por ejemplo, un pasaporte) pueden esperar retrasos, revisiones adicionales y la posibilidad de que no se les permita pasar el control de seguridad si no se puede verificar su identidad en dicho control.

¿Qué puedes usar si no tienes una Real ID?

Si todavía no has tramitado tu Real ID, hay otras formas de identificación que también son válidas para volar. Algunas de las más comunes incluyen:

Pasaporte estadounidense vigente.

Pasaporte extranjero (con visa válida si aplica).

Global Entry o programas similares para viajeros frecuentes.

Identificación militar del Departamento de Defensa.

Licencias de conducir mejoradas (EDL), disponibles en algunos estados.

Lo importante es que, antes del vuelo, verifiques si tu identificación actual es aceptada por la TSA. De lo contrario, podrías quedarte en tierra.

Los pasaportes de Estados Unidos vigentes siguen siendo una identificación válida para vuelos nacionales e internacionales. Crédito: Benny Snyder/AP | AP

¿Quiénes no van a necesitar una Real ID?

La TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) aclaró que hay personas que están exentas de este requisito en vuelos nacionales. Por ejemplo, si eres menor de 18 años y viajas acompañado por un adulto, no vas a necesitar una Real ID. Para verificar esta información es aconsejable consultar con la TSA.

Si no tengo una identificación REAL ID el 7 de mayo, ¿puedo obtener una después de esa fecha?

Sí. La TSA recomienda a todos que revisen sus planes de viaje de verano y vacaciones para asegurarse de tener un plan para proporcionar una identificación aceptable cada vez que decidan viajar en vuelos comerciales en el futuro.

