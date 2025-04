La TSA confirma que el 7 de mayo inicia implementación de REAL ID para viajar en Estados Unidos

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció este viernes que no se pospondrá nuevamente la implementación de la REAL ID, por lo que a partir del 7 de mayo esa identificación mejorada será un requisito en los controles de seguridad en aeropuertos de todo Estados Unidos.

Agregó que, por órdenes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se aplica la ley aprobada por el Congreso en 2005, la cual ha sido retrasada en varias ocasiones.

“La secretaria Noem y la Administración Trump están implementando la Ley REAL ID de 2005 y sus regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense”, declaró Adam Stahl, alto funcionario de la TSA en funciones como Administrador.

La REAL ID fue creada tras los atentados terroristas del 9/11 para aumentar la seguridad en las credenciales o licencias e conducir.

“El requisito de la Ley REAL ID refuerza la seguridad al dificultar la falsificación de identificaciones fraudulentas, lo que frustra a delincuentes y terroristas”, afirma la agencia. “La TSA implementará la Ley REAL ID de manera eficaz y eficiente, garantizando la seguridad de los pasajeros y trabajando para minimizar las interrupciones operativas en los aeropuertos”.

La agencia advirtió que a partir del 7 de mayo, los oficiales de TSA ya no aceptarán identificaciones estatales que no cumplan con la Ley REAL ID, es decir, las licencias de conducir regulares no servirán como identificación para abordar un vuelo domésticos.

Hay otras identificaciones que serán aceptadas, como un pasaporte.

“Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck®, deben presentar una identificación que cumpla con la Ley REAL ID u otra identificación aceptable, como un pasaporte, en los controles de seguridad de la TSA”, expuso la agencia.

Incluso se señaló que los inmigrantes indocumentados que busquen abordar un avión para salir voluntariamente del país, a través de la aplicación CBP Home, no se les impedirá embarcarse.

“A los extranjeros que se encuentren ilegalmente en EE.UU. y se autodeporten voluntariamente en vuelos internacionales no se les negará el embarque bajo este requisito”, se indicó.

Sin un pasajero que intente tomar un vuelo con una licencia de conducir que no sea REAL ID podría enfrentar revisiones adicionales.

“Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con la normativa REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (por ejemplo, pasaporte) podrían sufrir retrasos, revisiones adicionales y la posibilidad de que se les niegue el acceso al control de seguridad”, se indicó.

La solicitud de la REAL ID debe realizarse en la oficina de control vehicular de cada estado, conocida como DMV.

