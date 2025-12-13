El fin al programa de reunificación familiar ordenado por EE.UU. para siete países provoca indignación

Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el final de la iniciativa denominada “Family Reunification Parole” (FRP), el cual les permitía a los inmigrantes de siete países establecidos legalmente ingresar a sus familiares al territorio nacional para solicitar una visa y mientras tanto poder trabajar, han comenzado a surgir reacciones internacionales condenando la posición asumida por la administración Trump.

De manera sorpresiva, a un par de semanas de celebrar la Navidad, el DHS dio a conocer la desaparición del FRP, el cual beneficiaba a los inmigrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

La nueva disposición del gobierno estadounidense señala que, a partir de mediados de enero, a menos de que cuenten con alguna alternativa legal para quedarse en el país, miles de familiares de inmigrantes que gozaban de libertad condicional para permanecer en territorio estadounidense gracias al programa FRP, deberán abandonar el país.

Bajo la óptica de la administración Trump, dicho programa fue manejado de manera indebida y permitió que personas no verificadas de manera rigurosa eludieran el proceso normal para obtener protección migratoria.

Las autoridades estadounidenses consideran que el “Family Reunification Parole (FRP) se utilizó inadecuadamente permitiendo el ingreso al país a miles de inmigrantes que no cubrían los requisitos necesarios. (Crédito: Verónica G. Cárdenas / AP)

Mediante un comunicado se aclara que, si el beneficio del FRP otorgado al familiar de un inmigrante legalmente establecido en Estados Unidos vence en una fecha posterior al 14 de enero próximo, de todos modos, expirará en dicha fecha.

La única salvedad concedida será para solicitudes de residencia permanente presentadas antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúen pendientes de respuesta llegado el 14 de enero de 2026.

Sin embargo, en caso de que las solicitudes no sean aprobadas, el periodo de beneficio será revocado a partir de ese momento y el inmigrante deberá abandonar el país de inmediato.

Mediante una declaración, la Alianza Haitiana Bridge (HBA) condenó el nuevo posicionamiento del gobierno estadounidense, el cual considera racista, esto a partir del tipo de población migrante que se verá afectada.

“Se trata de un ataque nacionalista blanco contra las comunidades de inmigrantes negros y morenos, disfrazado con un lenguaje burocrático sobre ‘seguridad’ y ‘políticas de sentido común’”, señaló.

Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de la HBA, definió a la política adoptada desde Washington como un golpe hacia la dignidad humana.

“La libertad condicional para la reunificación familiar se creó para mantener unidas a las familias y proporcionar una vía segura y legal mientras las personas esperaban los visados que, según les dijo el propio Gobierno de los Estados Unidos, tardarían años en llegar.

Ahora, esas mismas familias, muchas de ellas haitianas, están siendo castigadas por confiar en el sistema. Se trata de violencia estatal, es antinegra y es una traición inaceptable a la dignidad humana básica”, expresó en un comunicado.

Sigue leyendo:

• Mamdani admite sentirse orgulloso de aconsejar a los inmigrantes cómo evitar ser detenidos por ICE

• Departamento de Justicia presenta a un personaje de cuentos infantiles como un “juez de deportación”

• Aumentan 69% centros migratorios en el país y alcanzan récord de 65,000 recluidos