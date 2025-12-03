DHS incita a ciudadanos a denunciar a inmigrantes para obtener viviendas asequibles 

Los mensajes publicados esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han desatado una fuerte controversia en Estados Unidos. En esta ocasión, la agencia llamó a la ciudadanía a reportar la presencia de inmigrantes sin estatus legal, presentando esta acción como un paso para “mejorar el acceso a viviendas asequibles”.

Aunque el departamento defendió su postura en redes sociales, el llamado coincidió con un panorama nacional marcado por el encarecimiento de alquileres, la falta de nuevas construcciones y un déficit habitacional que supera los dos millones de viviendas.

Un mensaje explosivo del DHS en X

A través de su cuenta oficial, el departamento colocó la cita: “¿Quieres una vivienda asequible? Ayude a denunciar a los extranjeros ilegales en su área”, acompañada de una serie de titulares de noticias, de medios como Newsweek, Politico y BreitBart, que hacían referencia a la crisis inmobiliaria que se vive en el país:

El mapa del mercado inmobiliario muestra las caídas de precios más pronunciadas en EE. UU.

Cómo Trump está dando un impulso inesperado al mercado de la vivienda

El mercado de alquiler comienza a sentir los efectos de la ofensiva migratoria de Trump

Análisis: La inmigración masiva lleva al mercado inmobiliario de EE. UU. a un “punto de ruptura”

Want affordable housing?



Help report illegal aliens in your area.



Call 866-DHS-2-ICE. pic.twitter.com/pNU8xwDDtZ — Homeland Security (@DHSgov) December 2, 2025

De acuerdo con Newsweek, el comunicado surge en medio de un escenario en el que casi la mitad de los inquilinos del país destinan más del 30% de su salario al alquiler, mientras que la propiedad de vivienda se ha vuelto inalcanzable para millones.

Analistas explicaron al mismo medio que la escasez de viviendas es resultado de años de construcción insuficiente, altos costos y un aumento acelerado en la formación de nuevos hogares, especialmente tras la pandemia.

Diversos informes indican que, si bien los inmigrantes, documentados e indocumentados, participan en la demanda de vivienda, su impacto en el aumento de precios es marginal. Un estudio de la Universidad de Wisconsin señala que la inmigración aporta alrededor de un 2% al incremento del costo habitacional. Por su parte, un análisis del Centro Conjunto de Estudios de la Vivienda de Harvard afirma que el mayor encarecimiento de 2020-2021 ocurrió cuando la inmigración estaba en mínimos históricos, lo que descarta que sean el factor central detrás del alza de precios.

Críticas desde organizaciones y defensores de migrantes

El anuncio, en donde también se incluyó el número del DHS (Llama al 866-DHS-2-ICE), generó de inmediato reacciones entre expertos y organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes consideran que la agencia está desviando la atención de la verdadera crisis inmobiliaria.

Para Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protección de Familias Inmigrantes, el mensaje del DHS no fue más que “una cortina de humo”. En declaraciones a Newsweek, afirmó que la administración está desviando la atención del verdadero motor del encarecimiento: políticas económicas y aranceles que han incrementado los costos en múltiples sectores, incluida la vivienda.

Cadena subrayó que los inmigrantes representan casi un tercio de la fuerza laboral dedicada a la construcción y renovación de viviendas, un sector crucial para aumentar la oferta y aliviar los precios. Desde su perspectiva, culparlos solo alimenta discursos políticos y no soluciona ninguno de los retos estructurales del mercado inmobiliario.

Otra polémica para el DHS: oferta de 1,000 dólares para quienes acepten autodeportarse

El mensaje del DHS se suma a otra controversia reciente: la propuesta gubernamental que ofrecía mil dólares a migrantes que decidieran abandonar voluntariamente Estados Unidos. Ese anuncio generó indignación entre organizaciones de defensa, que lo calificaron como una forma de presión encubierta para reducir las cifras migratorias.

Continúa leyendo:

California lanza portal para recibir denuncias de actos ilegales de agentes federales

Deportaciones de Trump han impactado en la economía y empleo de California, según UCLA

Nueva ley bipartidista busca proteger a ‘Dreamers’ e inmigrantes con TPS





