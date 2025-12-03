California lanza portal para recibir denuncias de actos ilegales de agentes federales

El gobierno de California anunció este miércoles el lanzamiento de un sitio web para que el público pueda compartir información con el Departamento de Justicia de California sobre posibles actividades ilegales de agentes y oficiales federales en el estado.

El anuncio del nuevo portal en línea fue encabezado por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nadie, incluidos los agentes federales, abuse de su autoridad en California”, dijo Newsom en un comunicado.

“Este nuevo portal ofrece a los californianos una forma fácil y segura de alzar la voz, compartir lo que ven y ayudarnos a exigir responsabilidad. Nadie está por encima de la ley”, agregó el mandatario estatal.

Para el gobierno de California, los agentes federales tienen amplia autoridad para hacer cumplir las leyes federales, incluidas las leyes federales de inmigración, pero deben hacerlo de forma legal.

Desde que se intensificaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en junio de 2025, los residentes de California denunciaron que eran llevadas a cabo por agentes enmascarados, sin identificarse, en acciones que se podían considerar como secuestros.

En los operativos, los agentes arrestaban no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que no habían cometido ningún delito.

Fiscalía recibe fotos y videos

En el nuevo portal, los residentes pueden enviar fotos y videos, lo que ayudará al Departamento de Justicia de California a crear un registro de posibles conductas ilegales de agentes federales e informará sobre las posibles acciones legales que el estado pueda tomar para proteger los derechos del público.

“La administración Trump está llevando a cabo una campaña de terror y miedo que ha dejado a algunas comunidades californianas con miedo de continuar con su vida diaria“, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta.

“Desde vehículos militares sin distintivos hasta detenciones que se asemejan más a secuestros, los californianos están, con razón, preocupados de que los agentes federales puedan estar sobrepasando los límites y abusando de su autoridad“, agregó el fiscal.

Bonta añadió que las acciones del presidente Trump durante los últimos 10 meses respaldan esta conclusión.

“Seamos claros: los agentes federales pueden hacer cumplir las leyes federales y nadie debe interferir con su trabajo. Pero también deben hacerlo legalmente y en cumplimiento de la Constitución“, expresó el fiscal general de California.

La fiscalía dijo que el envío de información o la presentación de una queja en el portal no significa que el procurador general necesariamente tomará alguna medida en particular sobre su queja.

Se informó que la procuraduría general tiene prohibido por ley representar a particulares o proporcionar asesoramiento legal, investigación legal o análisis legal a particulares, incluso en procedimientos de inmigración.

Demandas presentadas por California

En el comunicado, el gobierno de California dijo que, desde el 20 de enero de 2025, ha presentado 48 demandas en las que impugna acciones consideradas ilegales por parte de la administración Trump.

Entre otras decisiones, California obtuvo fallos definitivos que bloquean el intento de Trump de imponer ilegalmente requisitos de control migratorio sobre miles de millones de dólares en subvenciones anuales para transporte y seguridad nacional.

Además, obtuvo un alivio total y permanente para las escuelas de California en su demanda contra la retención de más de $900 millones de dólares en fondos por parte de Trump al inicio del año escolar.

Recientemente, California obtuvo una orden judicial permanente que prohíbe al gobierno de Trump recurrir a la Guardia Nacional de California para desplegarla en Portland, Oregon.

California también aumentó los fondos para proteger el derecho al debido proceso de las personas bajo la ley federal en los procedimientos de inmigración y deportación. Esto ayuda a proteger a los residentes de California y a sus seres queridos contra detenciones y deportaciones injustificadas.

En las escuelas, las familias serán notificadas cuando los agentes federales de inmigración se presenten en los campus. La información de los estudiantes está protegida de ICE y la CBP, y se requiere una orden judicial para acceder a ella.

Las guarderías y los centros preescolares estatales con licencia no recopilan información relacionada con la inmigración de los estudiantes ni de las familias, y la información privada de las familias está aún más protegida.

En hospitales públicos, las salas de urgencias y otras áreas no públicas están prohibidas para agentes federales de inmigración sin una orden judicial, y la información migratoria recopilada por un profesional de la salud se protege como información médica.

