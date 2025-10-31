Gavin Newsom advierte que las próximas elecciones presidenciales podrían ser contraladas por Putin

Gavin Newsom, gobernador de California, está convencido que, si el Partido Demócrata y la ciudadanía no muestran oposición a las políticas implementadas por Donald Trump, las elecciones presidenciales de 2028 podrían ser contraladas por Vladimir Putin.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, el político de 58 años, cuyo mandato expira el próximo año exhortó a sus compañeros de partido a cerrar filas de cara a las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año, pues podrían ser la ruta para tratar de restarle parte del poder a Trump y a quien lo domina desde Rusia.

“Les diré algo: no tendremos país. No tendremos elecciones libres y justas si no nos plantamos, no las tendremos. No habrá elecciones libres y justas; serán unas elecciones controladas por Putin. Eso es lo que quiere Trump”, expresó.

Newsom, quien suena como una de las principales opciones para asumir la candidatura demócrata rumbo a las elecciones en 2028, reconoció estar sorprendió por la manera sobre cómo el magnate neoyorquino ha ido imponiendo sus políticas sin que prácticamente nadie se atreva a tratar de impedírselo, lo cual considera un grave riesgo para el futuro de la nación.

“Me temo que vamos a perder nuestro país. ¿Y dónde demonios está todo el mundo? ¿Por qué no defendemos nuestros principios?”, cuestionó.

El nombre de Gavin Newsom ha cobrado fuerza como opción demócrata en la boleta electoral de 2028. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Al llegar los punzantes señalamientos a oídos de la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson expresó que no existe fundamento que respalde a las palabras del mandatario californiano más allá de intentar colocarse en el radar de los demócratas, pues al concluir su mandato requerirá que no se deje de hablar sobre él o de lo contrario su popularidad se verá eclipsada por otros de sus compañeros.

“Newscum debería dejar de sembrar el miedo para ganar puntos políticos con el ala izquierda radical del Partido Demócrata a la que está cortejando de cara a su campaña presidencial condenada al fracaso”, señaló.

Sobre la recta final de su gestión, Gavin Newsom decidió comenzar a criticar prácticamente cualquier declaración emitida por Donald Trump incluso adoptando el mismo lenguaje que el republicano suele utilizar al compartir mensajes en redes sociales.

A partir de ello, los resultados de algunas encuestas lo ubican por encima de Kamala Harris en una hipotética carrera interna por la candidatura presidencial de su partido.

