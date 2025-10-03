Gavin Newsom amenaza con recortarles la financiación a universidades que pacten con Donald Trump

Gavin Newsom, gobernador de California, les advirtió a las universidades ubicadas en el “Estado del Sol” que, en caso de firmar el denominado “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior” planteado por el presidente Donald Trump, se les recortaría la financiación estatal.

Esta semana, la Casa Blanca les solicitó a nueve universidades estadounidenses firmar un acuerdo mediante el cual se comprometen a congelar su matrícula durante cinco años, a establecer un límite a la cantidad de estudiantes extranjeros que reciben —la cual no puede superar 15% de la población universitaria de pregrado— y a prohibir el uso del sexo y el género como factores en su proceso de admisión, entre otros puntos.

Las instituciones educativas a las que el gobierno federal les pidió su colaboración a través de una carta son: la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown, el Dartmouth College, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas, la Universidad de Virginia y la Universidad de Vanderbilt.

Cada vez que Donald Trump propone o pide algo, Gavin Newsom es uno de los primeros en cuestionar sus acciones. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

El documento con 10 puntos claramente establecidos debe tener una respuesta a más tardar el 20 de octubre y está firmado por Linda McMahon, secretaria de Educación; y Vince Haley, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

“Nuestro objetivo es tener un acuerdo firmado a más tardar el 21 de noviembre de 2025”, señala una copia de la carta en poder de cadena de televisión CBS News.

Al enterarse que la Universidad del Sur de California se encuentra analizando el plan propuesto por Washington, Gavin Newsom emitió un ultimátum donde advierte retirarles el apoyo financiero a las instituciones educativas dispuestas a ceder a la presión del gobierno federal.

“SI ALGUNA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA FIRMA ESTE ACUERDO RADICAL, PERDERÁ MILES DE MILLONES EN FINANCIACIÓN ESTATAL, INCLUYENDO LAS BECAS CAL, INMEDIATAMENTE. CALIFORNIA NO FINANCIARÁ A LAS UNIVERSIDADES QUE VENDEN A SUS ESTUDIANTES, PROFESORES E INVESTIGADORES Y RENUNCIARON A LA LIBERTAD ACADÉMICA”, señala parte de la misiva.

Cabe señalar que, durante unos días, Donald Trump había ordenado suspenderle el financiamiento a la Universidad de California en Los Ángeles, pero dicha medida fue revertida por el falló de un juez.

Sigue leyendo:

• Gavin Newsom se burla de Trump a través de una imagen donde lo presenta como una reina

• Gavin Newsom se mofa del sobrepeso de Donald Trump y sugiere que debería irse por eso

• Trump recorta fondos a California tras cierre de gobierno