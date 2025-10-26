Gobernador de California analiza postularse a la presidencia en 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que considerará postularse a la presidencia de Estados Unidos después de las elecciones intermedias de 2026.

Durante una entrevista con la cadena CBS, Newsom reconoció que estaría mintiendo si no aceptara esa posibilidad.

“Sí, si no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo, y no puedo hacerlo”, expresó el gobernador demócrata de California, uno de los adversarios políticos más destacados del presidente republicano Donald Trump.

Las declaraciones de Newsom, de 58 años, fueron grabadas durante la entrevista que se llevó a cabo el jueves en San José.

El mandato de Newsom como gobernador de California termina en enero de 2027 y no puede volver a postularse al cargo debido a los límites de mandato.

Newsom fue claro al decir que cualquier decisión sobre sus aspiraciones políticas tardará algunos años.

“El destino lo determinará”, expresó el gobernador del Estado Dorado cuando se le preguntó si está más cerca de preparar una justificación para aspirar a una candidatura presidencial.

A pesar de no confirmar públicamente una candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, Newsom se ha preocupado por preparar el terreno para esa posibilidad.

Newsom ha llevado a cabo viajes a estados claves, como en julio a Carolina del Sur, donde están programadas las primarias demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

El gobernador de California declaró que hablar sobre una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028, después de haber enfrentado a lo largo de su vida desafíos, como la dislexia, es un recordatorio de que las vidas pueden tomar caminos sorprendentes.