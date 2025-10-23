Trump desiste de enviar más agentes a San Francisco pero Newsom no está convencido

El presidente Donald Trump anunció el jueves que no desplegaría tropas federales en San Francisco, retrocediendo en su anuncio de que enviaría agentes federales para luchar contra la delincuencia y para continuar las detenciones y redadas de ICE en el Área de la Bahía.

En una publicación en Truth Social, Trump comentó que amigos suyos lo llamaron para pedirle que no siguiera adelante con el aumento de efectivos federales tras argumentar que el alcalde demócrata de la ciudad, Daniel Lurie, “estaba logrando avances sustanciales”.

El presidente afirmó que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, se encontraban entre las “personas destacadas” que le instaron a no desplegar la Guardia Nacional en la ciudad.

Añadió que habló con el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie. el miércoles por la noche y que el alcalde le pidió “muy amablemente” que le diera la oportunidad de revertir la situación.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, también afirmó que el presidente Donald Trump lo llamó y le comunicó que “cancelaba cualquier plan de despliegue federal” en la ciudad.

Lurie publicó la noticia en redes sociales el jueves por la mañana, a pesar de que los agentes federales ya habían llegado al Área de la Bahía.

Trump ha amenazado repetidamente con enviar la Guardia Nacional a la región, y el jueves, agentes de ICE y CBP comenzaron a llegar a la Isla de la Guardia Costera en Alameda para participar en el posible aumento de las medidas de inmigración de la administración Trump.

Newsom advierte a californianos que estén atentos a cualquier cambio

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, instó el jueves a los californianos a ser cautelosos ante la repentina decisión del presidente Donald Trump de pausar el aumento planificado de redadas de ICE en el área de la Bahía de San Francisco, con la la llegada de más de 100 agentes federales y advirtió que el presidente a menudo cambia de opinión.

En una conferencia de prensa el jueves en apoyo a la Proposición 50, Newsom advirtió a los residentes que no se dejaran engañar por esta estratagema política, afirmando que los esfuerzos de la ciudad para reducir la delincuencia ya eran bien conocidos.

Además, Newsom publicó el siguiente mensaje en inglés y en español en su cuenta de X, advirtiendo que Trump quiere desplegar al ejército en San Francisco:

Mientras Trump quiere desplegar al ejército en San Francisco:



– Memoriza información de contacto en caso de detención

– Planea con tiempo si tienes hijos o necesitas tus medicinas

– Exprésate de forma PACÍFICA y manteniendo la distancia



A pesar del cambio de postura de Trump, Newsom dijo que no den por sentado que la amenaza ha pasado.

“No creo ni por un segundo que este sea el fin de esto en California, todo lo contrario”, dijo Newsom. “Este tipo está girando. Vigilen a ICE, no solo a la Guardia Nacional. Observen con sus propios ojos lo que está pasando en todas partes. Este tipo es un presidente del caos”.

Newsom también agradeció al alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, por cooperar para interceptar la operación federal planeada, diciendo que podría haber tenido graves consecuencias económicas y emocionales para la ciudad.

Manifestantes protestan por el arribo de agentes federales al Área de la Bahía

Los agentes federales llegaron a la Isla de la Guardia Costera en Alameda el jueves por la mañana y fueron recibidos por manifestantes, según ABC 7 Bay Area News.

Los manifestantes esraban a los agentes federales a la entrada de la isla alrededor de las 7:14 a. m. Las fuerzas de seguridad de la Guardia Costera de EE.UU. tuvieron que usar granadas aturdidoras para que los vehículos atravesaran el grupo de manifestantes.

Muchos de los manifestantes portaban carteles o llevaban mascarillas y caminaban de un lado a otro por el paso de peatones.

Dos manifestantes resultaron heridos cuando agentes federales llegaron a la Isla de la Guardia Costera en Alameda el jueves por la mañana. Un video obtenido por ABC7 News y publicado en X muestra a un manifestante lesionándose el pie al pasar una de las camionetas.

Los agentes de seguridad de la Guardia Costera advirtieron a los manifestantes que podrían ser alcanzados si no se movían.

El hombre, Matthew Leber, declaró a ABC7 News que no se arrepiente.

“Estoy muy contento de estar aquí con la comunidad que dice que apoyamos a nuestros vecinos inmigrantes y a cualquiera que nuestro gobierno fascista intente atacar”, dijo Leber.

El video también muestra el momento en que uno de los manifestantes recibió un impacto de una granada aturdidora en la mandíbula.

