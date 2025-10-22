La administración Trump desplegará más de 100 agentes de ICE en San Francisco

El gobierno del presidente Donald Trump está enviando más de 100 agentes federales de ICE a San Francisco, en California.

La ofensiva nacional contra el crimen y la inmigración que el presidente Trump promueve está tomando como su próximo objetivo a San Francisco, a pesar de que la ciudad ha registrado una caída en los delitos violentos, aunque aún el consumo de drogas y la falta de vivienda afectan a sus barrios.

Entre los agentes enviados habrían miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que estarían llegando desde el jueves a la Isla de la Guardia Costera en Alameda, según informó Kron News el miércoles, que cita un comunicado enviado por un vocero de la Guardia Costera.

“La Guardia Costera de EE.UU. está brindando apoyo a las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza según lo solicitado, en una función de apoyo. La Guardia Costera se centra en garantizar operaciones seguras en apoyo a los socios federales. Cualquier pregunta sobre la operación debe dirigirse a la CBP, la agencia principal”.

“Hasta el momento, no he recibido ningún informe del envío de agentes de ICE a la Base Alameda”, agrega el vocero en el comunicado.

San Francisco sería el nuevo objetivo de Trump para reforzar la presencia militar en ciudades gobernadas por demócratas.

La noticia prepara el escenario para un enfrentamiento entre la administración Trump y los líderes del Área de la Bahía, quienes han dicho que la ciudad no necesita intervención federal y han prometido demandar para bloquear cualquier despliegue de la Guardia Nacional, según San Francisco Chronicle, que fue el primero en reportar la noticia del despliegue de agentes de inmigración.

La ciudad de Alameda emitió un comunicado en redes sociales el miércoles diciendo que el Departamento de Policía de Alameda no es parte de la operación y no hace cumplir las leyes federales de inmigración.

La semana pasada, Trump sugirió en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la próxima ciudad a la que podrían arribar las fuerzas federales y la Guardia Nacional sería San Francisco.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el martes que demandará nuevamente a la Casa Blanca si intenta desplegar las tropas en San Francisco.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en sus comentarios más contundentes hasta la fecha sobre Trump, condenó la inminente acción federal.

“En ciudades de todo el país, se despliegan agentes de inmigración enmascarados para aplicar tácticas de control agresivas que infunden miedo, de modo que la gente no se siente segura en su vida diaria”, declaró Lurie en una conferencia de prensa virtual. “Estas tácticas están diseñadas para incitar reacciones negativas, caos y violencia, que luego se utilizan como excusa para desplegar personal militar. Están creando intencionalmente una situación peligrosa en nombre de la seguridad pública”.

Since the day I took office, my top priority has been keeping San Franciscans safe. For months, we have been anticipating the possibility of some kind of federal deployment in our city.



Our communities have already endured the painful impact of aggressive immigration… pic.twitter.com/rrBi4zPNNV — Daniel Lurie 丹尼爾·羅偉 (@DanielLurie) October 22, 2025

Trump ya desplegó anteriormente a 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles en junio pasado sin la anuencia del gobernador.

California demandó y aunque tuvo algunos reveses terminó ganando el pleito judicial en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que declaró ilegal la federalización de los soldados, aunque dejó que Trump mantuviera el control sobre 300 destinados a cuidar los edificios federales.

La Casa Blanca mantiene un pulso con Portland, en Oregon, y con Chicago en el estado de Illinois, para también enviar soldados de la Guardia Nacional, incluso de otros estados.

