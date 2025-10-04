Jueza bloquea por ahora el despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal de Oregon ha otorgado una orden de restricción temporal que impide que la administración de Donald Trump despliegue la Guardia Nacional en Portland.

La jueza de distrito Karin Immergut concluyó que Oregón y la ciudad de Portland “probablemente prosperarán en su alegato de que el presidente excedió su autoridad constitucional y violó la Décima Enmienda”, según el dictamen.

“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut, y añadió: “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

La jueza Immergut declaró que su orden de restricción expirará el 18 de octubre, aunque sugirió que podría extenderse. Programó una audiencia para el 17 de octubre para abordar esta cuestión.

El fallo de la jueza nominada por Trump supone el último revés a los esfuerzos de la Casa Blanca para reprimir las ciudades lideradas por demócratas que, según afirma, están azotadas por la delincuencia y el desorden, a menudo en parte citando la necesidad de proteger las instalaciones del ICE de manifestantes alborotadores.

Soldados de la Guardia Nacional de Louisiana patrullan el Mall en Washington D.C. Crédito: J. Scott Applewhite/Archivo | AP

Trump anunció que enviaría tropas para proteger lo que él llama una ciudad “devastada por la guerra”.

Las autoridades de Oregón recurrieron rápidamente a los tribunales para impugnar el anuncio de Trump de enviar tropas a Portland, ciudad que calificó de “devastada por la guerra” en una publicación en redes sociales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón durante 60 días.

En una demanda presentada ante un tribunal federal ese mismo día, funcionarios estatales afirmaron que “el despliegue de tropas en Oregón es manifiestamente ilegal”.

Y solicitaron a un juez que impidiera al gobierno de Trump federalizar la Guardia Nacional de Oregon y al Pentágono que desplegara a sus miembros en el estado.

La administración Trump indicó el sábado que apelará su orden.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que Trump había ejercido su autoridad legal para proteger los activos y el personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden.

La Casa Blanca anunció el sábado que Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Illinois, en contra de la voluntad del gobernador demócrata J.B. Pritzker.

Trump también enviará tropas a Memphis, una medida a la que se opone el alcalde demócrata de la ciudad y que acoge con satisfacción el gobernador republicano de Tennessee.

Funcionarios de Los Ángeles y Washington D. C. han demandado en las cortes para impugnar el despliegue de tropas en esas ciudades.

El pasado 2 de septiembre, el juez federal Charles Breyer determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede utilizar a la Guardia Nacional para acciones contra civiles, como hizo en Los Ángeles, California.

Sigue leyendo:

· Gobernador de Illinois dice que Trump planea desplegar la Guardia Nacional en el estado

· Trump le reprocha a la gobernadora de Oregon negarse a ver el incremento de la violencia en Portland

· Alcaldesa de Los Ángeles acusa Donald Trump de “crear guerras en las ciudades” para enviar al ejército