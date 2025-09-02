Corte determina que Trump violó la ley al desplegar a la Guardia Nacional en California

El juez federal Charles Breyer determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede utilizar a la Guardia Nacional para acciones contra civiles, como en Los Ángeles, California.

“El Congreso se pronunció con claridad en 1878 al aprobar la Ley Posse Comitatus, que prohibía el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para ejecutar la legislación nacional”, escribió en su decisión el juez Breyer de la Corte de Distrito Norte de California.

El presidente Trump autorizó el despliegue de los militares –sin acuerdo con el gobierno estatal– para ejecutar acciones policiacas, incluyendo arrestos, allanamientos y control de multitudes, luego de manifestaciones contra los operativos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Efectivamente, hubo protestas en Los Ángeles y algunas personas participaron en actos de violencia”, reconoció el juez Breyer. “Sin embargo, no hubo rebelión, ni las fuerzas del orden civil fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley”.

La decisión del juez Breyer fue sobre la demanda presentada por el gobierno del demócrata Gavin Newsom, que logró demostrar el uso “sistemático” de soldados armados para la aplicación de la ley.

“Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados ​​utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo se ocultaba tras blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y demostrar de otro modo una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”, agrega el juez. “En resumen, los acusados ​​violaron la Ley Posse Comitatus”.

La decisión del juez Breyer se limita a California, mientras dio hasta el 12 de septiembre a la Administración Trump para que pueda apelar la determinación.

Esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno federal intente desplegar a la Guardia Nacional en otros estados, como Illinois.