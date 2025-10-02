Trump le reprocha a la gobernadora de Oregon negarse a ver el incremento de la violencia en Portland

El presidente Donald Trump criticó la posición asumida por Tina Kotek, gobernadora de Oregon, por rehusarse a reconocer que la violencia en Portland ha rebasado a las autoridades locales, situación que argumenta lo obligó a desplazar a la Guardia Nacional a la ciudad.

Desde junio, las protestas en Portland por la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ido en ascenso provocando decenas de arrestos y que 26 personas enfrenten cargos federales derivados de su conducta violenta registrada al manifestarse, una de ellas acusada de arrojar un dispositivo incendiario.

Por ello, Trump giró instrucciones al Departamento de Defensa para desplegar a 200 miembros de la Guardia Nacional hacia Oregón, donde su misión consistía en resguardar a una instalación del ICE y proteger los ciudadanos locales.

Sin embargo, la gobernadora demócrata Tina Kotek declaró en una conferencia y a través de redes sociales estar en contra el despliegue.

“Es un abuso de poder y un perjuicio para nuestras comunidades y nuestros militares. No necesitamos una intervención militar aquí”, expresó.

Acto seguido, el estado de Oregón y la ciudad de Portland demandaron a la administración Trump con el objetivo de bloquear el despliegue de tropas en la ciudad.

Tina Kotek, gobernadora de Oregon, presentó una demanda para impedir el desplazamiento de la Guardia Nacional en sus ciudades. (Crédito: Jenny Kane / AP)

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el presidente de la nación justificó su orden emitida argumentando que estaba dirigida a devolver la tranquilidad a los habitantes de Portland.

“Solo entramos porque, como patriotas estadounidenses, no tenemos otra opción. ¡La ley y el orden deben prevalecer en nuestras ciudades y en todas partes!”, escribió.

Asimismo, el republicano le reprochó a Tina Kotek haber permitido que, en sus poco más de dos años de gobierno, Portland se haya convertido en una ciudad donde impera la delincuencia.

“La gobernadora de Oregon debe estar viviendo en un mundo de ensueño. Portland es un desastre sin fin. Mucha gente ha resultado gravemente herida, e incluso ha muerto. Está gobernada como un país del tercer mundo”, enfatizó.

Desde junio, cuando ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, ha insistido en que resulta necesario su presencia en otras ciudades incluida la capital del país, a donde también arribó para mantenerse desde agosto y al menos en lo que resta del año.

Sin embargo, en otras ciudades como Chicago, sus autoridades locales están en contra, pues aseguran que sus índices delictivos están muy por debajo de los manejados por el gobierno federal.

