El físico de cristal de Gilberto Mora sería el mayor obstáculo para las grandes ofertas europeas
El historial médico del chiapaneco enciende las alarmas en el viejo continente y podría frenar un millonario traspaso a los clubes de élite
Varios gigantes de Europa ya preparan supuestas millonarias ofertas por Gilberto Mora, pero hay un detalle que puede frenar el negocio. El gran problema es que el jugador chiapaneco ha mostrado ser bastante frágil físicamente.
Ese historial médico puede ser el detalle que defina su futuro en el viejo continente. O firma un gran contrato con un club de élite mundial, o lo mandan a un equipo menor para llevarlo con calma y fortalecerlo físicamente.
Escuadras como Liverpool, Arsenal FC, Real Madrid y Manchester City estarían interesadas en abrir la cartera para conseguir los servicios del talento mexicano, pero su físico de cristal sería un obstáculo importante para colocarlo en la élite de Europa.
Al joven futbolista le ha hecho falta resistencia y casi se pierde el Mundial por una pubitis que lo alejó de las canchas tres meses. Estaba a un paso del quirófano, pero prefirió una rehabilitación intensa para poder jugar el torneo.
La mala racha empezó en agosto de 2025 con una lesión en el tobillo, y para colmo, a fin de año sufrió una fractura en la mano. Entrando el 2026, le pegó un dolor lumbar y luego apareció una pubalgia que lo ha frenado bastante.
Por si fuera poco, en septiembre de este año se lastimó el gemelo y ahora en octubre se volvió a resentir del tobillo. Esta última molestia física fue tan inoportuna que lo obligó a dejar la concentración de la Selección Mexicana.
Ya son seis lesiones en un año y la verdad es que sí se encienden las alarmas en el mercado europeo. El enorme talento del chiapaneco nadie lo discute, pero a sus 18 años, su cuerpo está resintiendo el ritmo del alto rendimiento.
Cualquier institución de élite que esté dispuesta a pagar los 50 millones de dólares que vale su carta va a revisar con lupa este historial. Al final del día, una inversión tan fuerte en el extranjero requiere un jugador de acero.
Seguir leyendo:
– El Arsenal cerca de perder a una de sus figuras por una millonada desde Medio Oriente
– El Arsenal lleva la delantera para amarrar a la joya mexicana Gilberto Mora
– El histórico gigante de la Premier League que pagaría una millonada por Gilberto Mora