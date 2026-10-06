El Arsenal lleva la delantera para amarrar a la joya mexicana Gilberto Mora

La joven promesa mexicana Gilberto Mora anda en la mira de los meros buenos de Europa; más aún, después de este 14 de octubre, cumple los dieciocho años y se vuelve legal, los del Arsenal ya traen la cartera en la mano para arrebatárselo a cualquiera.

Atrás quedaron los rumores de que el Real Madrid o el Manchester United se lo querían llevar. Ahora resulta que el mero jefe del barco es el Arsenal de Mikel Arteta, quienes ya se pusieron las pilas y lideran la carrera por el pase del mexicano.

??? ¡ARSENAL TENDRÍA A MORITA EN LA MIRA!



El futuro de Gilberto Mora comienza a generar versiones en Europa. De acuerdo con Teamtalk, Arsenal estaría interesado en el mexicano y analizaría la posibilidad de pagar una cláusula que rondaría los 28 millones de dólares, con la? pic.twitter.com/SmH9COY3O5 — Claro Sports (@ClaroSports) October 6, 2026

Dicen las malas lenguas de la prensa inglesa que los Gunners ya llevan la delantera y andan bien entusiasmados. El chiste es que ya le echaron el ojo formalmente y quieren amarrar al delantero mexicano antes de que alguien más se les adelante.

Como en ese club les encanta andar cazando talentos, ya revisaron cómo juega el joven jugador de Xolos y hasta le llamaron a su mánager, la famosa Rafaela Pimenta. Quieren ver en cuánto va a salir el chistecito y bajo qué condiciones se lo traen.

El plan está fríamente calculado: quieren que Mora sea el heredero del mediocampo a futuro. La idea es que aprenda los mejores trucos teniendo como maestro al noruego Martin Ødegaard, quien hoy por hoy es el dueño absoluto de esa posición.

Los directivos saben que no hay que dormirse en sus laureles y por eso Arteta ya le dio el visto bueno al mexicano. La versión está tan caliente que otros gigantes como el Liverpool, el Borussia Dortmund y el Benfica también andan rondando al muchacho.

"Gil Mora podría llegar a un club grande de Europa y hacer historia" ?



El reporte de @Leonlec sobre la ausencia de Morita en el TRI y su posible salida histórica del futbol mexicano ? ?? pic.twitter.com/MqdAtzdqzX — Futbol Picante (@futpicante) October 6, 2026

Para acabar pronto, la lista de pretendientes parece fila para las tortillas: se suman el PSG, Bayern Múnich, Chelsea y hasta el Milan. Todos quieren un cachito de la joya chiapaneca, aunque todavía no sueltan los billetes de verdad.

Se asegura también que Gilberto Mora está cerca de dar el salto al futbol europeo en una transacción histórica que podría rondar los 50 millones de dólares una vez que cumpla 18 años el próximo 14 de octubre de 2026.

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