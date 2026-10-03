La joya de Xolos Gilberto Mora desata las carcajadas en la selección norteamericana

Mientras en México se derriten de amor por la joya de los Xolos, Gilberto Mora, del otro lado de la frontera, se lo toman a puro cotorreo; como el caso de los seleccionados estadounidenses Malik Tillman y Tyler Adams, les dio por soltar la carcajada cuando les preguntaron cómo iban a frenar al chamaco en el State Farm Stadium de Glendale.

La risita burlona caló hondo previo al duelo número 80 del Clásico del Río Bravo. Un reportero osó cuestionarles sobre el golazo que Mora le clavó a Colombia, y a las figuras del cuadro norteamericano les ganó el modo vacilón, encendiendo las alarmas del orgullo azteca antes de que ruede el balón este sábado 3 de octubre.

?¿Adams y Tillman se "burlaron" de Morita???



Los jugadores estadounidenses, Tyler Adams y Malik Tillman, causaron polémica con su reacción al opinar sobre Gil Mora. Adams declaró que la joya mexicana tiene un talento brillante.



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Ya cuando recuperaron la compostura, a Adams no le quedó de otra más que meter el freno de mano y reconocer que el muchacho juega con la madurez de un viejo lobo de mar. Admitió que le llenó el ojo desde el Mundial y que sus decisiones en la cancha son frías, calculadas y con un impacto que ya quisieran muchos experimentados.

¿SE BURLARON DE GILBERTO MORA? ???



Malik Tillman y Tyler Adams no pudieron contener la risa cuando les preguntaron por la joven figura del Tricolor. Aunque Adams después destacó el talento y la madurez de Mora, el momento generó polémica previo al México vs Estados Unidos. ?? pic.twitter.com/HH8VAbLjdP — Claro Sports (@ClaroSports) October 3, 2026

Tillman se sumó a los elogios tardíos y, ya con la cara seria, soltó que el destino de Mora brillará donde se le pegue la gana. Aseguró que el mexicano tiene un talento descarado y que es la pieza clave que Rafael Márquez tiene bajo la manga para intentar inclinar la balanza en territorio de Arizona.

?: Los futbolistas Malik Tillman y Tyler Adams soltaron una carcajada cuando le preguntaron sobre Gilberto Mora, luego Adams respondió: “Es un jugador muy talentoso, obviamente, para su edad. Creo que lo primero que noté al jugar contra él en la Copa Oro fue su gran madurez en? pic.twitter.com/tuclIbzEr5 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) October 3, 2026

Por si faltara más chile a la salsa, Mauricio Pochettino ya había calentado el ambiente al declarar que a él la historia de la rivalidad de la Concacaf le viene floja, pues su único plan es devorarse a quien se le ponga enfrente. Pero el “Káiser” mexicano ya le tomó la palabra y avisó que sus pupilos saben perfectamente que contra el vecino del norte no se permite otra cosa que no sea ganar.

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