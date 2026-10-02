Rafael Márquez disipa las dudas y confirma la presencia de Gilberto Mora ante Estados Unidos

El director técnico Rafael Márquez le puso paños fríos a la incertidumbre que rodeaba al campamento tricolor al asegurar en conferencia de prensa que la joya de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, evolucionó favorablemente y que es elegible para jugar, sin definir, si como titular o de relevo.



El talentoso mediocampista fronterizo encendió las alarmas del representativo azteca debido a un fuerte dolor en el tobillo derecho que lo obligó a someterse a diversos exámenes médicos de rutina en Nueva York.

??? Rafael Márquez confirma que Gilberto Mora podrá estar para jugar ante los Estados Unidos.



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La presencia del futbolista juvenil en la cancha del State Farm Stadium en Glendale podría inclinar la balanza en un duelo donde México intentará cosechar su triunfo número 39 sobre el combinado de las barras y las estrellas.



Aunque el estratega michoacano no quiso adelantar si el habilidoso enganche formará parte del once titular, las últimas filtraciones señalan que el cuerpo técnico preferiría mantenerlo en la banca para no arriesgarlo.



El seleccionado tricolor tiene la urgencia de firmar un resultado positivo en Arizona para sacudirse la inercia negativa tras ligar dos empates consecutivos en la cartelera internacional frente a las escuadras de Colombia y Perú.

¡Mucha admiración! ?



Rafael Márquez dedicó palabras para Mauricio Pochettino y reveló que incluso lo visitó en Inglaterra. ?? pic.twitter.com/TjFIn8TsEn — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 3, 2026

El técnico de México también se refirió a los comentarios de su colega Mauricio Pochettino, que restó importancia a la rivalidad entre aztecas y norteamericanos al señalar que para los mexicanos ese duelo representa otra cosa y que siempre será importante ganar.

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