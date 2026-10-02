Rafael Márquez definió su ajedrez para el duelo contra Estados Unidos

Rafael Márquez buscará que su estrategia en el tablero de Arizona rompa definitivamente una inercia de dos empates consecutivos para asegurar así lo que sería su primera victoria oficial en el banquillo tricolor, por lo que su parado táctico quedó definido después de confirmar la participación de Gilberto Mora.



La edición ochenta de este clásico regional llega con un peso histórico imponente, donde la escuadra azteca intentará ampliar su dominio de 38 triunfos sobre los 25 de los norteamericanos en 92 años de rivalidad.

?¡MÁRQUEZ DEFINE SU ONCE! ???? Tras probar variantes, alista su primera prueba de fuego ante Estados Unidos. https://t.co/qpEEdYKlDt pic.twitter.com/5Cc9Rf7FPB — Claro Sports (@ClaroSports) October 2, 2026



Para resguardar el arco nacional, el timonel mantendrá su confianza absoluta en Raúl Tala Rangel, guardameta de las Chivas que se consolidó como el titular definitivo desde la pasada justa mundialista y que en Chivas se ha consolidado después de tres años de titularidad.



La zaga central sufrirá modificaciones obligadas ante la baja por lesión de César Montes, abriendo la puerta para que Israel Reyes tome el puesto por la derecha junto al inamovible líder Johan Vásquez, pero nadie podría descartar a Víctor “Toro” Guzmán.



El dilema en la lateral izquierda radica en elegir entre la desfachatez que muestra el juvenil Mateo Chávez en el balompié de Holanda o la jerarquía y experiencia mundialista que aporta Jesús Gallardo, pero seguramente la decisión recaerá en el defensa de los Diablos Rojos del Toluca.



En contraparte, el carril derecho sigue siendo el dolor de cabeza del Tri debido a las deficiencias mostradas por Jeremy Márquez ante Perú y el bajo nivel que arrastra Jorge Sánchez en citas clave, pero eso no indica que termine apostando por el joven talento del Cruz Azul.



La zona medular estará comandada por Érik Lira en la contención, mientras que el cuerpo técnico debate si el volante mixto será Luis Chávez o Luis Romo para acompañar al recuperado Gilberto Mora, no obstante, sin duda quien lleva ventaja es el volante de las Chivas.



? ¡El Clásico de Norteamérica trae MUCHO nivel!



??? Los Estados Unidos tienen jugadores de la Serie A, Bundesliga y Premier League -que ya disfrutas por nuestras pantallas cada fin de semana-, que buscan mostrar su talento ? México ??



¿Quién de @USMNT crees que brille en el? pic.twitter.com/voSc0mrNFy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 1, 2026

Finalmente el ataque por las bandas contará con Roberto Piojo Alvarado y el sorpresivo retorno de Hirving Chucky Lozano, quedando la vacante de delantero centro en disputa entre Armando González, Santiago Giménez y Germán Berterame.



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