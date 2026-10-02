El Canelo Álvarez respalda a Rafa Márquez en El Tri

Saúl Álvarez se ha visto más metido en escenarios futboleros. Desde el Mundial de 2026, el peleador tapatío ha sido un observador recurrente del fútbol mexicano. El Canelo recordó la participación de Julián Quiñones en la Copa del Mundo y pide paciencia sobre el naciente proceso de Rafa Márquez.

En la Copa del Mundo de 2026, México volvió a quedarse fuera del torneo en octavos de final. Inglaterra acabó con las ilusiones de El Tri de trascender a los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de México 1986.

A pesar de que no se consiguió el anhelado objetivo, Saúl Álvarez destacó el trabajo colectivo de la selección mexicana. Sin embargo, el Canelo puntualizó en la labor de Julián Quiñones, futbolista que milita en la Saudi Pro League.

“Obviamente Quiñones sobresalió muchísimo en el Mundial, pero todos en general creo que hicieron un buen papel. No lo suficiente, obviamente para pasar y ganar, pero digo, hicieron un buen papel. Me gustó mucho. Me gustó mucho mi parte como aficionado de poder estar apoyando” , dijo Canelo en unas declaraciones difundidas por Fox Sports.

???¿QUÉ OPINA EL CANELO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?



?? @JuanJRueda entrevistó en EXCLUSIVA al Canelo Álvarez y habló del Mundial 2026, el proceso de Rafa Márquez y de lo que viene para el boxeador mexicano…?#Referentes ? pic.twitter.com/TETGFwsp9i — FOX (@somos_FOX) September 30, 2026

Respalda a Rafa Márquez

Saúl Álvarez opinó sobre el nuevo proceso al mando de El Tri. El Canelo pide paciencia sobre el proyecto de Rafa Márquez. El “Káiser” no ha conseguido si primera victoria en dos partidos con el conjunto azteca. Saúl Álvarez cree que deben `darle tiempo al seleccionador para que se adapte a sus piezas.

“Que lo dejen a Rafa Márquez ahí durante muchos años y él pueda adaptar todo su sistema a los muchachos y que pueda agarrar esa confianza, pueda conocerlos a todos, creo que podemos hacer mucho mejor”, sentenció.

El momento en que ‘Canelo’ Álvarez le entrega a Julián Quiñones el premio de mejor jugador del partido. pic.twitter.com/0luGtYZNKp — TERADEPORTES (@Teradeportes) June 12, 2026

La próxima pelea del Canelo

En un principio, Saúl Álvarez volvería al ring en el mes de septiembre, como es habitual en su carrera. Sin embargo, la fecha se su regreso se postergó al 31 de octubre. En esta fecha, el Canelo se enfrentará al francés Christian Mbilli. Este duelo se desarrollará en Riad, Arabia Saudita.

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