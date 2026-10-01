Canelo Álvarez revela que hay conversaciones para concretar pelea en el Estadio Azteca

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez confirmó la existencia de gestiones formales para organizar una función en el Estadio Azteca.

Tras las declaraciones del empresario Emilio Azcárraga Jean sobre la disposición de recibir al pugilista en dicho recinto, el deportista tapatío señaló que la opción cuenta con bases concretas para materializarse en una etapa posterior de su carrera profesional.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube Somos Fox, Canelo Álvarez explicó que mantiene comunicación con la administración del inmueble para evaluar la factibilidad del proyecto.

El peleador, quien realiza la preparación de su combate frente a Christian Mbilli en la localidad de Gandía, España, detalló los acercamientos recientes para coordinar una fecha en el calendario deportivo.

En la conversación difundida por Somos Fox, el deportista compartió los detalles del contacto con la directiva de la empresa encargada del recinto. “Canelo Álvarez” abordó la reunión virtual realizada a distancia: “El otro día tuve una plática con Emilio Azcárraga, hablamos por Zoom, estoy de este lado en España, platicamos mucho, entonces vamos a ver si se puede acomodar en el futuro y ojalá que tenga la oportunidad”, sostuvo el peleador al evaluar las opciones organizativas.

El vínculo con los escenarios multitudinarios de México

La posibilidad de pelear en la Ciudad de México representaría el regreso del pugilista a los escenarios nacionales tras su presentación previa en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Sobre la viabilidad de concretar el evento en la capital mexicana, Canelo Álvarez declaró en Somos Fox: “Sí hay una posibilidad, claro que sí. Para mí siempre pelear en México es un honor, me llena de mucho orgullo, me llena de mucha emoción saber que puedo tener una pelea en mi país y lo del Estadio Azteca es algo muy real”.

El deportista fundamentó su interés en la experiencia vivida en las tribunas del recinto durante un partido de la selección mexicana de fútbol. Según lo expresado en la entrevista transmitida por Somos Fox, la atmósfera del lugar constituye un factor diferenciador respecto a otros recintos donde ha competido a lo largo de su trayectoria profesional.

Evaluación de prioridades y calendario de combates

Pese al avance en las conversaciones preliminares, el equipo de Canelo Álvarez mantiene la atención enfocada en los compromisos inmediatos programados en su agenda deportiva. La planificación de una función en el Estadio Azteca requiere conciliar la disponibilidad del inmueble con los periodos de entrenamiento y descanso del boxeador.

Al concluir su intervención en el canal de YouTube Somos Fox, Canelo Álvarez enfatizó la importancia de gestionar cada compromiso de forma gradual. “La vibra que se siente en ese estadio es diferente. También estuve en el estadio de Guadalajara apoyando, pero el Estadio Azteca tiene algo, tiene una vibra muy diferente, entonces ya me vi peleando ahí. Ojalá que se me dé la oportunidad, es algo muy real porque ya lo hemos platicado, pero vamos viendo pelea por pelea”, finalizó el peleador.

Sigue leyendo: