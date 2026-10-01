Tyson Fury y Anthony Joshua sostuvieron un picante primer careo

Los boxeadores británicos Tyson Fury y Anthony Joshua protagonizaron su encuentro inicial cara a cara con miras al enfrentamiento programado para el próximo 11 de diciembre en Gales.

Tras varios meses de negociaciones y especulaciones sobre la realización del espectáculo, ambos pesos pesados se presentaron en la conferencia de prensa oficial del evento que se transmitirá a nivel global mediante la plataforma Netflix.

El primer careo entre los contendientes marcó el inicio formal de la promoción de esta cartelera.

La actividad contó con la presencia de los promotores Eddie Hearn y Frank Warren, así como del directivo Turki Al-Alshikh, quienes acompañaron a los protagonistas durante las declaraciones a los medios de comunicación. Una vez concluidas las intervenciones de los organizadores y peleadores, la producción dio paso a la fase fotográfica para registrar la imagen de ambos pugilistas a corta distancia.

FINALLY ?



Tyson Fury and Anthony Joshua face off for the first time ?#FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix ? pic.twitter.com/IHYNDT61qQ — Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2026

Momentos de tensión y la presentación del cinturón

El primer careo tuvo una duración superior a un minuto y comenzó con ambos deportistas ubicados a reducida distancia, manteniendo la mirada fija y en silencio durante los instantes iniciales. Transcurridos 15 segundos de la sesión, Al-Alshikh ingresó a la tarima portando el cinturón de la publicación The Ring que estará en juego. Para permitir la visibilidad del cetro, Fury retrocedió dos pasos, modificando el espacio físico entre los dos competidores.

FOR THE FIRST TIME EVER?



TYSON FURY & ANTHONY JOSHUA FACE-OFF ????#FuryJoshua pic.twitter.com/mOU0Mco056 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 30, 2026

Posteriormente, la interacción continuó con un intercambio de palabras entre los contendientes. Fury inició la conversación de forma pausada y Joshua respondió manteniendo la postura sobre el escenario. En las declaraciones difundidas por reportes de la prensa especializada durante la jornada promocional, Fury hizo referencia a la potencia de sus combinaciones sobre el ring, afirmando que su rival “no se levantará cuando lo alcance”.

Un cierre distendido antes de la semana de la pelea

A pesar de la rigidez manifestada al inicio de este primer careo, la dinámica del encuentro cambió cuando Joshua realizó un gesto hacia el torso de su oponente con la intención de romper la seriedad del protocolo. Esta acción provocó una reacción simultánea en ambos peleadores, quienes concluyeron la sesión ante los fotógrafos entre risas.

Tras 10 años de espera, llegó el primer careo de Tyson Fury y Anthony Joshua



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El desenlace de este primer careo marca el antecedente inmediato para la agenda mediática que ambos pesos pesados deberán cumplir previo a la velada en el Principality Stadium. Durante la semana del evento, Fury y Joshua se reencontrarán en dos actividades protocolares adicionales, correspondientes a la conferencia de prensa final y la ceremonia de pesaje oficial.

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