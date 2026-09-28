Dana White despejó los rumores de un combate entre Stevenson y Pacquiao

El panorama del boxeo profesional registró novedades respecto a la organización del espectáculo programado para el próximo 11 de diciembre en Cardiff, Gales, entre los pesos pesados británicos Tyson Fury y Anthony Joshua.

Durante una conferencia de prensa posterior a la velada en el Copper Box Arena de Londres, Dana White desmintió la inclusión de un combate entre Shakur Stevenson y Manny Pacquiao como parte de la cartelera de respaldo del enfrentamiento entre Tyson Fury y Anthony Joshua.

La postura ante la especulación sobre Stevenson y Pacquiao

Las versiones sobre un posible choque entre Stevenson, quien ostenta marcas de 25 victorias sin derrotas en cuatro divisiones, y Pacquiao, de 47 años y registro de 62-8-3, cobraron fuerza en plataformas digitales tras la confirmación de la función principal. Frente a estas especulaciones, Dana White abordó la situación ante los medios de comunicación luego del triunfo de Johnny Fisher sobre Michael Pirotton para frenar los rumores sobre negociaciones en curso.

Al responder sobre la posibilidad de programar ese cruce en el escenario galés, el ejecutivo de Zuffa Boxing descartó cualquier vínculo contractual o de planificación para dicha pelea. Sobre la versión de un pleito entre el estadounidense invicto y el peleador filipino —cuya última presentación ocurrió en julio del año pasado ante Mario Barrios—, Dana White afirmó: “No, eso no es cierto. No. No sé de dónde salió eso”.

?? @danawhite says Pacquiao vs Stevenson is not TRUE????



“That’s not true! I don’t know where that came from!”- Dana White



?: https://t.co/bErSg5d9M6 pic.twitter.com/GzR0RNM90U — Fight Hub TV (@FightHubTV) September 27, 2026

El marco de la velada estelar en el Principality Stadium

El evento programado para el Principality Stadium de Cardiff, recinto que cuenta con capacidad para 80.000 espectadores, se transmitirá de forma global mediante la plataforma Netflix. El combate entre los pesos pesados Fury y Joshua representa el punto central de la jornada, por lo que la promotora trabaja en la selección de los enfrentamientos previos que complementarán la cartelera.

En este contexto de estructuración del programa deportivo, las precisiones ofrecidas por Dana White permiten delimitar las alternativas reales que maneja la organización para la cartelera de respaldo. La desestimación de nombres especulativos orienta la atención del público hacia los acuerdos que sí registran avances formales.

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