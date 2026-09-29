Senadora republicana considera decepcionante que en siete meses no haya solución para la guerra en Irán

Shelley Moore Capito, legisladora por Virginia Occidental, considera inadmisible que, en siete meses, la administración Trump continúe sin resolver la guerra declarada en contra de Irán.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias NewsNation, la republicana de 72 años compartió su preocupación de ver cómo el incremento en los precios de la gasolina ha disparado el costo de vida sin que el gobierno federal pueda convencer a la República Islámica de al menos garantizar la apertura del estrecho de Ormuz para que fluya el comercio de petróleo desde el Medio Oriente hacia distintos puntos del planeta.

“Creo que, obviamente, la guerra y el presidente —en cuanto la anunció— dijeron que sería a corto plazo, el pueblo estadounidense lo esperaba. Ha sido una decepción para los estadounidenses que aún no hayamos llegado al final, sobre todo al ver que suben los precios de la gasolina. Entonces, ¿Le diría al presidente: ‘Termine con la guerra ahora?’ Sí, se lo diría”, expresó.

En su momento, la senadora republicana declaró a MetroNews, red de radio, televisión y medios digitales de Virginia Occidental, estar en desacuerdo de votar a favor de continuar adelante con la guerra en Irán.

“Se está volviendo muy costoso, no solo en tiempo, sino también en dinero, y personalmente creo que los habitantes de Virginia Occidental, al ver los precios del diésel y la gasolina, están decepcionados”, subrayó.

El punto es que las negociaciones para concluir el conflicto bélico desarrollado en Medio Oriente se encuentran estancadas y con un futuro incierto debido a que Donald Trump parece no estar interesado en salir del problema en el que se metió desde el 28 de febrero cuando ordenó iniciar el bombardeo en territorio iraní sin imaginar lo el enorme costoso de su decisión.

Desde entonces, las reservas de misiles balísticos estadounidenses disminuyeron a niveles nunca vistos dejando expuesta su defensa frente a otras naciones históricamente hostiles.

A esto debe sumarse que la gran cantidad de dinero gastada en Medio Oriente y el incremento de la inflación han golpeado a la economía de las familias estadounidenses a quienes, desde hace meses, les cuesta más dinero cubrir sus gastos básicos como son alimentación, transporte y energía.

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