Trump rechaza la tregua de Irán y el precio del petróleo se dispara 3%

Irán planteó la semana pasada en la ONU un plan para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que facilitaría el suministro de petróleo en el mundo.

“No es el acuerdo que yo quiero hacer”

Sin embargo, Trump rechazó la propuesta al señalar que los iraníes “quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer”.

Los precios del petróleo cayeron tras la oferta iraní, pero este lunes (28.09.2026) repuntaron por el rechazo de Trump.

Brent se dispara

El petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 3,1% a 107,51 dólares el barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, subía 2,1% a 94,32 dólares el barril.

Bloqueo de Ormuz y Bab el-Mandeb

Ormuz es una ruta clave para el transporte de hidrocarburos de los países del Golfo, y ha estado generalmente bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, con los ataques de Estados Unidos e Israel, a finales de febrero.

La situación se ha agravado con el bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes proiraníes de Yemen, que impiden el tránsito de petróleo de Arabia Saudita.

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