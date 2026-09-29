Cantante iraní enfrenta 74 latigazos por actuar sin hiyab: lanzan llamado mundial para “ser su voz”

Una voz, un escenario vacío y un vestido negro bastaron para convertir un concierto transmitido por internet en un caso judicial que ahora vuelve a sacudir a Irán.

La cantante Parastoo Ahmadi, de 29 años, enfrenta una condena de 74 latigazos, además de dos años sin poder viajar al extranjero ni desarrollar actividades artísticas, después de que un tribunal de apelaciones rechazara el recurso presentado por su defensa. La sentencia quedó firme y ejecutable, aunque todavía no se informó cuándo ni dónde se aplicaría el castigo corporal.

El caso trascendió nuevamente las fronteras iraníes durante los últimos días. La periodista y activista iraní-estadounidense Masih Alinejad lanzó una convocatoria en redes sociales dirigida a cantantes, músicos y figuras con acceso a un escenario: les pidió que cantaran por Ahmadi y ayudaran a mantener su historia visible mientras ella enfrenta la prohibición de ejercer su profesión.

El concierto de Parastoo Ahmadi que terminó en una condena

Todo comenzó el 11 de diciembre de 2024. Ahmadi organizó un concierto sin público en un antiguo caravanserai iraní y lo transmitió a través de YouTube. Apareció con el cabello descubierto, sin el hiyab obligatorio, y cantó como solista acompañada por músicos hombres. El video se volvió viral rápidamente: en apenas un día había acumulado cerca de 500,000 reproducciones en YouTube y millones de visualizaciones en otras plataformas.

Antes de empezar, la cantante explicó que quería cantar para las personas que amaba y presentó aquella actuación sin espectadores como un “concierto imaginario”.

Las autoridades judiciales abrieron entonces un expediente contra ella y su equipo argumentando que la presentación no respetaba las normas legales y culturales del país.

Meses después, un tribunal de Qom los condenó por considerar que habían perjudicado la “decencia pública” mediante la publicación de contenido calificado judicialmente como “vulgar e inmoral” en internet.

Puedes ver: Cómo es el régimen teocrático de Irán y por qué sus estructuras de poder parecen seguir intactas

La Justicia iraní rechazó la apelación

La novedad es que la condena ya superó la instancia de apelación. El jefe de una sala del tribunal de apelaciones de Qom rechazó los argumentos presentados por Ahmadi y siete integrantes de su equipo. Otro miembro condenado inicialmente no presentó recurso, según informó The National.

La sentencia establece 74 latigazos, dos años de prohibición para salir de Irán y dos años sin participar en actividades artísticas o audiovisuales. Iran International, citando al diario iraní Ham-Mihan, señaló que el fallo fue declarado definitivo y ejecutable.

En Irán, las mujeres están obligadas legalmente a cubrirse el cabello en público y existen además restricciones para que actúen como cantantes solistas frente a audiencias mixtas.

“Sean la voz de Parastoo”: la convocatoria a músicos de todo el mundo

La confirmación de la sentencia dio origen a una nueva campaña internacional. El 27 de septiembre, Masih Alinejad difundió un video de Ahmadi cantando y pidió a figuras conocidas de la música y el espectáculo que utilicen sus propias plataformas para amplificar su caso.

One minute. That is all it takes to listen to this beautiful voice. One minute to become her voice.



Parastoo Ahmadi, one of Iran's most beloved singers, has reportedly been sentenced to 74 lashes simply for singing. Her musicians and production team face the same punishment. In? pic.twitter.com/vuCXoKMBCO — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 27, 2026

Su mensaje plantea una acción sencilla: escuchar a Parastoo, compartir su historia y que artistas con acceso a un escenario o un micrófono “sean la voz de Parastoo” y canten por ella hasta que pueda volver a cantar. La publicación comenzó a circular ampliamente en X durante el fin de semana.

Alinejad es una periodista y activista iraní-estadounidense conocida internacionalmente por sus campañas contra el uso obligatorio del hiyab y en defensa de los derechos de las mujeres iraníes. En los últimos años también fue objeto de presuntos complots para secuestrarla o asesinarla en Estados Unidos; varios acusados fueron procesados por la justicia estadounidense.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan los latigazos

El castigo corporal utilizado por la Justicia iraní ha sido cuestionado reiteradamente por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Human Rights Watch señaló en su informe mundial de 2026 que las autoridades iraníes siguen imponiendo penas como latigazos y amputaciones, prácticas que, según la organización, constituyen tortura conforme al derecho internacional.

Amnistía Internacional también ha denunciado específicamente el uso de latigazos contra artistas y activistas. En marzo de 2025, por ejemplo, el cantante iraní Mehdi Yarrahi recibió 74 latigazos por una canción relacionada con las protestas de “Mujer, Vida, Libertad”.

La convocatoria comenzó a sumar voces del mundo de los medios. La periodista y columnista francesa Marika Bret pidió públicamente “ser la voz” de Parastoo Ahmadi, mientras que Sophia Aram, una de las columnistas más conocidas de France Inter, difundió el caso con el mensaje “Say her name Parastoo Ahmadi”.

Say her name Parastoo Ahmadi https://t.co/GbsOQggRgp — sophia aram (@SophiaAram) September 27, 2026

Lo mismo hizo Claudio Savoia, editor de Política del diario Clarín de Argentina y columnista del canal TN.

Una mujer canta sin velo.



La condenan a 74 latigazos, dos años sin poder desarrollar actividades audiovisuales y dos años sin salir de Irán.



No es una distopía. Es Irán, hoy.



Parastoo Ahmadi tiene 29 años. Su “delito” fue cantar sin hiyab y difundir ese concierto. La Justicia? pic.twitter.com/FxNwx9bmKK — Claudio Savoia (@claudiosavoia) September 29, 2026

También el periodista alemán Sebastian Gierke, editor de Política de Süddeutsche Zeitung, había amplificado previamente las denuncias por la condena.

En el caso de Parastoo Ahmadi, aún no se conoce la fecha en que podría ejecutarse la pena. Pero la confirmación judicial convirtió nuevamente aquel concierto frente a un público inexistente en una historia seguida mucho más allá de Irán.

Y la nueva campaña intenta justamente eso: que mientras Ahmadi tiene prohibido cantar, otras voces mantengan la suya circulando.

Sigue leyendo:

Irán intensifica represión contra las mujeres

Shakira alza su voz por las mujeres en Irán y reprocha el asesinato de Mahsa Amini

Irán ahora amenaza con bloquear las cuentas bancarias de las mujeres que no usen velo