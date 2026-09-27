Irán se declara “totalmente preparado” para reanudar la guerra con EE.UU., pero deja abierta la diplomacia

Irán está “totalmente preparado” para reanudar la guerra con Estados Unidos, incluso ante un escenario extremo, pero todavía apuesta por una salida diplomática, según afirmó este domingo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, después de que el presidente Donald Trump rechazara una propuesta de Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“Estamos totalmente preparados para la reanudación de la guerra. Nos mantenemos firmes ante cualquier nueva agresión, incluso si se trata de una guerra apocalíptica”, declaró Araghchi durante una entrevista con el programa “Meet the Press”, de NBC News. “Al mismo tiempo, estamos dispuestos a la vía diplomática. La decisión depende del presidente Trump”.

Las declaraciones se producen después de que Irán presentara, a través de Qatar, una propuesta para reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin de las hostilidades. La vía marítima es estratégica para el mercado energético mundial, pues normalmente concentra entre una quinta parte y una cuarta parte del petróleo transportado globalmente.

El plan iraní contemplaba el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, permitir nuevamente las ventas de petróleo de Irán y liberar alrededor de $12,000 millones de dólares en activos iraníes congelados, además de un cese de hostilidades que se extendería a otros frentes de la región.

Trump confirmó el sábado que rechazó la propuesta. “Rechacé su acuerdo”, declaró a periodistas. “Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho inmediatamente porque están perdiendo estrepitosamente”. El mandatario sostuvo, sin embargo, que también está interesado en alcanzar un pacto, aunque consideró inaceptables las condiciones presentadas por Teherán.

Araghchi aseguró este domingo que, pese a esas declaraciones públicas, Irán todavía no había recibido a través de los mediadores una notificación oficial del rechazo estadounidense.

“Queremos que se liberen nuestros fondos y activos, que están congelados ilegalmente. Queremos poder vender nuestro petróleo”, señaló el canciller, quien aseguró que las condiciones planteadas no son nuevas y tienen antecedentes en el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán en junio.

Ese acuerdo estableció un marco de 14 puntos para avanzar hacia una paz negociada, pero se deterioró después de nuevos ataques. Washington acusa a Irán de haber incumplido el entendimiento al atacar el transporte marítimo internacional, mientras Teherán responsabiliza a Estados Unidos de no cumplir sus compromisos.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió este domingo la decisión de Trump y afirmó que Teherán pretendía obtener demasiadas concesiones antes de avanzar en el acuerdo, entre ellas acceso a miles de millones de dólares congelados.

Pese al cruce de acusaciones, las dos partes continúan dejando abierta una salida negociada. Araghchi sostuvo que, después de los anteriores fracasos, Teherán tendría razones para desconfiar de nuevas conversaciones, pero insistió en que seguirá buscando un acuerdo.

“Si nos preguntan, no hay razón para que volvamos a la diplomacia”, afirmó. “Pero sigo intentándolo porque creo que no debemos perder ninguna oportunidad para lograr la paz”.

La disputa mantiene al estrecho de Ormuz en el centro de las negociaciones. Su cierre y las restricciones al transporte marítimo han alterado los mercados energéticos y elevado los precios internacionales del petróleo, mientras Washington mantiene el bloqueo sobre puertos iraníes para presionar económicamente a Teherán.

Por ahora, la posición iraní combina las dos posibilidades. “Estamos preparados para la diplomacia. Estamos preparados para la guerra al mismo tiempo”, resumió Araghchi.

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