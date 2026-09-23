Irán informó a EE.UU. sus condiciones para acabar con la guerra

Irán informó este miércoles sobre una reunión con Estados Unidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde trasladó a la parte norteamericana las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra, entre ellas, el levantamiento del bloqueo naval.

En una entrevista al medio estatal iraní IRNA, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores persa, Ismail Baqaei, señaló que “esta interacción tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán”, que incluyen “el fin de la guerra en todos sus aspectos, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, la liberación de los activos iraníes”.

En tanto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron el martes; un encuentro inesperado que tuvo lugar incluso mientras él amenazaba, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, con “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanzaba pronto un acuerdo para poner fin a una guerra que dura ya casi siete meses.

Trump dijo a los periodistas que sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron durante unas tres horas con los funcionarios iraníes al margen de la reunión anual de líderes mundiales, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo se desarrollaron las conversaciones o el contenido del intercambio.

“Fue una reunión muy buena”, dijo Trump. El presidente añadió más tarde que los funcionarios iraníes “no eran del más alto nivel, pero es algo”.

Conversaciones con mediadores

Witkoff señaló en una publicación en X que las conversaciones se llevaron a cabo a través de mediadores que actuaron como enlace entre los equipos de Estados Unidos e Irán. Agregó que esperaba que el esfuerzo “resultara constructivo y prometedor”.

El encuentro se produce tras meses de estancamiento en las comunicaciones entre Estados Unidos e Irán, luego del colapso de un breve alto el fuego negociado en junio.

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto.

Trump enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.

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