El Xiaomi 18 Pro Max tiene todo para ser el mejor Android del año

El Xiaomi 18 Pro Max llegó al mercado chino casi en silencio, pero sus especificaciones lo colocan directamente entre los teléfonos más completos de 2026. Su pantalla de 6.9 pulgadas, las cámaras Leica con dos sensores de 200 megapíxeles y una batería de 8,500 mAh forman una combinación difícil de ignorar, incluso frente al iPhone 18 Pro Max.

No se trata únicamente de una guerra de cifras. Xiaomi ha construido un equipo pensado para quienes buscan una pantalla grande, mucha autonomía, cámaras versátiles y potencia suficiente para varios años. Todo eso con un precio inicial de $6,999 yuanes en China, equivalente a unos $1,040 dólares en algunas estimaciones internacionales, aunque todavía falta conocer su disponibilidad global.

Xiaomi 18 Pro Max, especificaciones técnicas y pantalla

El Xiaomi 18 Pro Max incorpora una pantalla OLED plana de 6.9 pulgadas con resolución de 2.624 x 1.208 píxeles. Utiliza tecnología LTPO con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision y un brillo máximo de 4,000 nits. Sobre el papel, es una pantalla especialmente preparada para exteriores, videojuegos y reproducción de contenido HDR.

El panel también emplea material TCL M11 y tecnología Super Pixel 2.0. Xiaomi añade atenuación DC a máximo brillo para reducir el parpadeo y mejorar la comodidad visual. Como detalle diferencial, la parte trasera incluye una segunda pantalla OLED de 2.86 pulgadas, útil para consultar notificaciones, controlar la música, utilizar la cámara principal para selfies o revisar la hora sin encender todo el panel frontal.

El diseño mantiene una construcción premium con marco de aluminio, cristal en la parte posterior y protección frente al agua y el polvo. Las fuentes consultadas mencionan certificaciones IP66, IP68 e IP69, aunque la disponibilidad exacta de algunas variantes puede cambiar según el mercado. Con un grosor cercano a 8.39 milímetros y un peso de entre 235 y 240 gramos, no es un teléfono pequeño, pero tampoco resulta desproporcionado para su categoría.

En el interior aparece el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. El procesador trabaja junto con memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, con configuraciones que llegan hasta 16 GB de RAM y 1 TB de capacidad. Para controlar las temperaturas, Xiaomi integra un sistema de refrigeración con cámara de vapor y una bomba fría en forma de anillo de 5.513 milímetros cuadrados.

El dispositivo funciona con Android 17 mediante Surge OS 4, una capa de personalización que también incorpora Super AI 2.0. El teléfono incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, emisor infrarrojo, UWB, USB-C, altavoces estéreo y un botón físico independiente para funciones de inteligencia artificial.

Las cámaras Leica del Xiaomi 18 Pro Max son su gran atractivo

La fotografía es uno de los apartados más llamativos del Xiaomi 18 Pro Max. En la parte trasera hay un sistema triple desarrollado junto a Leica, con dos sensores principales de 200 megapíxeles.

La cámara principal utiliza un sensor de 1/1,28 pulgadas con apertura f/1.67, enfoque automático y estabilización óptica. La segunda cámara es un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2.4, estabilización óptica y zoom óptico de 3,2 aumentos. También permite fotografía macro a una distancia aproximada de 12 centímetros.

El tercer sensor es un ultra gran angular de 50 megapíxeles con enfoque automático, pensado para paisajes, arquitectura y fotografías de grupos. En el frontal aparece una cámara de 50 megapíxeles capaz de grabar vídeo en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo.

La apuesta por dos sensores de 200 megapíxeles no garantiza por sí sola las mejores fotografías, pero sí ofrece una base de hardware muy sólida. La combinación de sensores grandes, estabilización óptica y procesamiento de imagen de Xiaomi puede resultar especialmente interesante para creadores de contenido que necesitan alternar entre retratos, zoom y tomas nocturnas sin depender de una cámara dedicada.

La batería también juega un papel protagonista. El Xiaomi 18 Pro Max incluye una unidad de silicio-carbono de 8,500 mAh, con carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Además, admite carga inalámbrica inversa y carga por cable inversa para alimentar accesorios como auriculares o relojes inteligentes.

Esta capacidad está muy por encima de lo habitual en los teléfonos premium. En la práctica, el usuario puede esperar una autonomía especialmente larga, aunque el resultado final dependerá del brillo, la conectividad 5G, los juegos y el uso de la cámara.

Xiaomi 18 Pro Max frente al iPhone 18 Pro Max

La comparación con el iPhone 18 Pro Max aparece de forma casi inevitable porque ambos equipos ocupan el segmento más alto del mercado. El teléfono de Apple incorpora una pantalla de 6.9 pulgadas, el procesador A20 Pro, hasta 2 TB de almacenamiento y una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable. También ofrece iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI.

Sobre la ficha técnica, Xiaomi destaca por la batería mucho más grande, la carga rápida de 100 W, la pantalla trasera y sus dos cámaras de 200 megapíxeles. Apple, por su parte, pone el foco en el procesamiento de imagen, la grabación de vídeo, la integración con su ecosistema y el soporte de software. El iPhone 18 Pro Max ofrece hasta 45 horas de reproducción de vídeo en sus versiones eSIM, mientras que Apple también asegura hasta 30 horas de uso con una carga completa bajo su nuevo modelo de medición.

El iPhone parte de $1,299 dólares en Estados Unidos para la versión de 256 GB, mientras que el Xiaomi 18 Pro Max comienza en China con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por debajo de los $1,100 dólares. No son precios directamente equivalentes debido a impuestos, distribución y disponibilidad regional, pero sí muestran que Xiaomi intenta ofrecer una propuesta de hardware muy agresiva.

Lo más interesante es que el Xiaomi 18 Pro Max no necesita ganar cada apartado para resultar atractivo. Su combinación de autonomía, pantalla, cámaras y potencia lo convierte en uno de los Android más completos del momento. El problema es que su lanzamiento inicial está centrado en China y todavía no existe una confirmación global clara, algo que puede limitar su presencia en mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Aun así, este es precisamente uno de esos teléfonos que pueden pasar desapercibidos en medio del ruido de Apple y Samsung. El Xiaomi 18 Pro Max ofrece características que muchos usuarios avanzados realmente valoran, como una batería enorme, carga rápida, almacenamiento abundante, controles de cámara ambiciosos y una pantalla secundaria que aporta funciones prácticas.

Si Xiaomi consigue llevarlo a más países con un precio competitivo y una política de actualizaciones sólida, el 18 Pro Max tiene argumentos suficientes para competir en la primera división de los smartphones. Casi en secreto, ya es uno de los teléfonos Android más interesantes de 2026.

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