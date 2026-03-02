El Xiaomi 17 Ultra llega al MWC 2026 con la mejor cámara que has visto en un teléfono

El Mobile World Congress 2026 nos acaba de regalar una sorpresa enorme, y no viene de donde muchos esperaban. Mientras todo el mundo hablaba del Samsung Galaxy S26 Ultra o del iPhone 17 Pro Max, Xiaomi llegó a Barcelona con un teléfono que tiene muy buenas razones para ser coronado como el rey de las cámaras en este momento. Su nombre es el Xiaomi 17 Ultra, y si eres de los que viven pegados a la cámara del celular, esto te interesa muchísimo.

El sistema de cámara que nadie más se atrevió a hacer

Hablemos directo al grano. Lo que hace especial al Xiaomi 17 Ultra no es un solo sensor, sino la combinación de tres cámaras traseras que trabajan juntas de una forma que ningún otro fabricante ha logrado replicar hasta ahora.

Primero está la cámara principal de un pulgada, equipada con el sensor Light Fusion 1050L con tecnología LOFIC y una resolución de 50MP. ¿Qué significa “de un pulgada”? Básicamente que es un sensor enorme para ser un teléfono. A mayor tamaño del sensor, más luz entra, y más luz significa fotos más nítidas, con menos ruido y mejor en condiciones de poca iluminación. Es el tipo de sensor que normalmente encuentras en cámaras compactas de gama alta, no en un smartphone.

Luego está el gran protagonista de este lanzamiento que es la cámara telefoto de 200 megapíxeles con zoom variable. Aquí es donde Xiaomi hace historia, porque nunca antes habíamos visto un sensor de 200MP combinado con un lente de zoom óptico variable. Este lente puede moverse entre los 75mm y los 100mm de longitud focal, lo que en términos prácticos equivale a un zoom óptico de entre 3.1x y 4.1x. Y si quieres alejarte todavía más, el teléfono ofrece hasta 17.2x de zoom sin pérdida de calidad.

Cierra el trío una cámara ultrawide de 50MP para las fotos más amplias, paisajes o grupales donde necesitas capturar todo en un solo encuadre.

Por qué 200MP con zoom variable cambia las reglas del juego

Puede que 200 megapíxeles suene como un número de marketing, pero aquí hay algo más importante detrás. La magia real está en la combinación de ese megapíxelaje con el zoom óptico variable. Otros teléfonos con zoom variable, como el Sony Xperia 1 VII, ofrecen un rango más amplio de zoom (entre 3.5x y 7.1x), pero ninguno tiene un sensor de esa resolución trabajando en segundo plano.

¿Qué significa esto en la práctica? Cuando haces zoom en una foto con la mayoría de los teléfonos, llega un punto en que la imagen empieza a verse borrosa o pixelada. Eso pasa cuando el zoom óptico ya no alcanza y el teléfono empieza a usar zoom digital, que básicamente “recorta y agranda” la imagen. Con 200MP de resolución base, el Xiaomi 17 Ultra tiene muchísimo más información guardada en cada foto, lo que le permite acercar la imagen y mantener una nitidez que otros teléfonos simplemente no pueden ofrecer.

Además, en términos de video, el Xiaomi 17 Ultra también da la talla con grabación en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision HDR, y hasta 8K a 30fps. Esto es el nivel que buscan los creadores de contenido más exigentes.

Todo lo demás que trae el Xiaomi 17 Ultra

Más allá de las cámaras, el paquete completo del Xiaomi 17 Ultra es bastante sólido. Tiene una pantalla OLED de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y tecnología LTPO, lo que significa que la pantalla ajusta automáticamente su velocidad para ahorrar batería sin sacrificar fluidez. El cristal es Shield Glass 3.0, más resistente a caídas y rayones.

Por dentro corre el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente del mercado en este momento para Android. La batería es de 6,000 mAh con carga rápida de 90W por cable y 50W inalámbrica, lo que significa que puedes recargar el teléfono en un tiempo bastante razonable. También trae clasificación IP68, es decir, resistencia al agua y al polvo.

Y hay un detalle muy interesante para los amantes de la fotografía: Xiaomi también presentó una edición especial en colaboración con Leica, llamada Leica Leitzphone powered by Xiaomi, que incluye un dial giratorio físico alrededor de las cámaras para controlar el zoom de forma manual, como si fuera una cámara de verdad.

En cuanto al precio, el Xiaomi 17 Ultra arranca en aproximadamente $1,799 dólares por la versión base de 512GB, mientras quela edición Leica llega a los $2,299 dólares. No es barato, pero tampoco lo son sus rivales directos, y con este sistema de cámaras, la propuesta es bastante difícil de ignorar.

Sigue leyendo:

• Xiaomi renueva su EV SU7 con hasta 902 km de autonomía

• La característica del nuevo Xiaomi 17 Pro que compite con el iPhone 17: de qué se trata

• Xiaomi lanza sus gafas inteligentes: cámara 2K, IA y un precio que sorprende