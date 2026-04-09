El republicano Ben Sasse padece cinco tipos de cáncer y está resignado a que pronto morirá

Aunque Ben Sasse, exsenador por Nebraska, se ha sometido a todas las terapias recomendadas por los médicos, es consciente de padecer cinco tipos de cáncer y por ello está resignado a morir muy pronto.

Durante su participación en el podcast “Interesting Times” producido por el periódico New York Times, Sasse habló sobre los estragos de la enfermedad en su organismo sin perder de vista que está en el último mes de vida pronosticado por los médicos al momento de descubrir la gravedad de su caso.

“A mediados de diciembre me dieron una esperanza de vida de tres a cuatro meses, y desde entonces llevo 99 días o algo así, y estoy muchísimo mejor que en Navidad.

Me informaron que ya padezco cinco tipos de cáncer: linfoma, cáncer vascular, cáncer de pulmón, cáncer de hígado agresivo y cáncer de páncreas, donde se originó. Así que quedó bastante claro que nos quedan pocos meses de vida”, mencionó.

A pesar de lo crítico de su caso al no haber ninguna esperanza de sanación y de que su rostro luce cubierto de sangre seca, el optimismo del exsenador es digno de elogiar, pues sonríe ante la adversidad en espera de la llegada de un momento del cual, tarde o temprano, nadie escapará.

“He seguido sintiendo paz al saber que la muerte es algo que deberíamos odiar. Deberíamos llamarlo un ladrón malvado. Y, sin embargo, es bastante bueno que atravieses el velo de las lágrimas una vez y luego no habrá más lágrimas, no habrá más cáncer”, expresó.

Como buen padre de familia, la principal preocupación de Ben Sasse es dejar desamparadas a su familia, a sus dos hijas, ambas mayores de edad, pero sobre todo a su único varón, el más pequeño de la familia.

“No me gustaba la idea de que mi hijo de 14 años no tuviera un padre presente a los 16. Tampoco que mis hijas, de 22 y 24 años, no tuvieran a su padre para acompañarlas al altar. Sentía una profunda tristeza por ello”, reconoció.

Ben Sasse padece náuseas y sangrado facial, esto debido a la ingesta del medicamento daraxonrasib. No obstante, asegura que su dolor se ha reducido 80% desde que recibió el diagnóstico de su enfermedad.

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