El exsenador Ben Sasse reconoce estar perdiendo la batalla que libra contra el cáncer

A sus 54 años, el republicano Ben Sasse tiene muy caro que cada día está perdiendo más la batalla que libra contra el cáncer de páncreas desde diciembre pasado cuando se enteró de lo avanzada de su enfermedad, pero aún así insiste en no darse por vencido.

Durante una entrevista concedida a Michael Horton y Dan Bryant, exfiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Benjamin Eric Sasse, nombre completo del exsenador por Nebraska, mencionó que en las últimas semanas si bien su salud a desmejorado, refugiarse en la fe ha fortalecido su espíritu para aceptar un destino que nunca imaginó.

“Una vez que nos diagnosticaron, sabíamos que la probabilidad de una muerte relativamente cercana es bastante alta. Tengo varios tumores que han crecido en mi columna vertebral y sus alrededores, así que sufrí un dolor intenso que era difícil de comprender. Muchas tonterías que me importaban demasiado y en las que confiaba demasiado en mí mismo parecían completamente inútiles”, señaló.

Aunque reconoce haber cumplido varias de las ambiciosas metas que se llegó a trazar, está convencido de haber descuidado lo más importante.

“Algo que les digo mucho a mis hijos es: ‘Ojalá hubiera tomado el Día del Señor más en serio, porque es un excelente antídoto contra todas esas idolatrías. Que Dios destruya los ídolos por nosotros es una bendición, y tener una sentencia de muerte es una excelente manera de hacerlo”, subrayó.

La vida del republicano Ben Sasse dio un brusco giro y, en cuestión de meses, pasó de ser exitoso a estar en etapa prácticamente terminal. (Crédito: Amanda Andrade-Rhoades / AP)

Luego de fungir como senador desde principios de 2015 hasta principios de 2023, Ben Sasse asumió el puesto de presidente de la Universidad de Florida, pero en julio de 2024, su esposa sufrió un derrame cerebral y ante dicha situación presentó su renuncia para dedicarse a estar más cerca de ella.

Sin embargo, hacia el final del año pasado, la desgracia volvió a darle otro golpe todavía más fuerte, pues no hay manera de que pueda superar el cáncer alojado en su páncreas, el cual ya hizo metástasis y se encuentra en nivel 4.

“La locura de nuestras obras se hace evidente cuando se intenta analizar a fondo el balance de una vida. Jesús hizo todo en la cruz para cumplir toda la ley. Yo no cumplí nada; él la cumplió toda”, enfatizó.

