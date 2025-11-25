Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente Kennedy, revela que le queda menos de un año de vida

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John Fitzgerald Kennedy, dio a conocer que el médico a cargo de su salud no le dan más de un año de vida.

A través de una columna publicada en la revista The New Yorker, la mujer de 35 años y quien es madre de dos hijos describió el complejo proceso que ha vivido desde el año pasado cuando fue diagnosticada de leucemia y hasta el último ensayo clínico.

En mayo de 2024, poco después del nacimiento de su segunda hija, Schlossberg comenzó a sentir que algo no andaba bien con su organismo y tras someterse a varios exámenes se determinó que padecía leucemia mieloide aguda.

De ahí en adelante, la nieta del presidente estadounidense asesinado en 1963 se sometió a sesiones de quimioterapia e incluso a un trasplante de médula ósea donado por su hermana. Sin embargo, el cáncer que padece resultó ser muy agresivo al grado de tenerla en la antesala de la agonía.

Tatiana Schlossberg es hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy.

La familia de Tatiana Schlossberg tratará de mantenerla tranquila y disfrutando de los meses que le restan de vida. (Crédito: Steven Senne / AP)

Alejada de la política, se inclinó por convertirse en periodista especializada en asuntos climáticos, pero acepta estar preocupada por ver a su primo Robert Francis Kennedy Jr. al frente de Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

“Mi madre escribió una carta al Senado para intentar impedir su confirmación; mi hermano llevaba meses hablando en contra de sus mentiras. Observé desde la cama del hospital cómo Bobby, en contra de toda lógica y sentido común, fue confirmado para el puesto, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno”, escribió.

En la parte final de su texto, Tatiana Schlossberg reconoce que, si no hubiera enfermado, tenía pensado escribir un libro acerca de la destrucción de los océanos, pero también de las riquezas que encierran en cuanto a elementos para aprovecharse, como es el caso de la citarabina, la cual proviene de una esponja marina detectada en el Caribe y que continúa en proceso de investigación debido a su aporte para fabricar medicamentos empleados de manera conjunta con la quimioterapia en tratamientos contra el cáncer, los cuales enfrentan grandes desafíos debido a los fondos gubernamentales que Kennedy Jr. ha empezado a recortar.

