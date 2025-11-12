Nieto de John F. Kennedy se postula para un escaño en la Cámara de Representantes

Jack Schlossberg, nieto del expresidente asesinado John Fitzgerald Kennedy (JFK), presentó su candidatura como demócrata en busca del distrito 12 del Congreso de Nueva York.

Al ser hijo menor de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, a sus 32 años es el primer descendiente directo de JFK y el miembro más reciente de esa familia en postularse para un cargo de elección.

A través de un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Jack Schlossberg criticó al presidente Donald Trump por sus políticas implementadas, las cuales bajo su óptica han generado una crisis en la mayoría de los hogares estadounidenses.

“Está favoreciendo y perjudicando a unos y a otros desde la Oficina Oval; es amiguismo, no capitalismo, y una crisis constitucional con un hombre peligroso al mando de los tres poderes del Estado. Está privando a los ciudadanos de sus derechos civiles y silenciando a sus críticos”, expresó.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a manifestarse con su voto para sacar del poder a los políticos alejados de las verdaderas necesidades de la población, pues sólo así será posible frenar el problema generado por la actual administración federal.

“Es una crisis a todos los niveles: una crisis del costo de vida impulsada por la gran y hermosa ley, recortes históricos a los programas sociales de los que dependen las familias trabajadoras (salud, educación, cuidado infantil), y una crisis de corrupción”, enfatizó.

A sus 32 años, Jack Schlossberg afirma estar listo para iniciar su camino en las grandes ligas de la política estadounidense. (Crédito: Paul Sancya / AP)

En un mensaje anterior, Schlossberg arremetió en contra de su propio tío Robert Francis Kennedy Jr. por haberse unido a los republicanos y trabajar como responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

“El perdedor de RFK es una amenaza para la salud pública y el liderazgo científico estadounidense”, indicó.

El enfoque de Jack Schlossberg parece estar alineado con el ala joven y progresista del Partido Demócrata tratando de impulsar un cambio generacional, esto después de los resultados negativos generados en las elecciones efectuadas el año pasado.

De hecho, bajo esa perspectiva es cómo respaldó la postulación del musulmán Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York.

Al haber nacido y crecido en el distrito 12 de la “Urbe de Hierro”, JackSchlossberg considera estar a la altura para representar a quienes habitan dicha zona.

