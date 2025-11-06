Trump insiste en que los precios han bajado durante su mandato, aunque la realidad dicte lo contrario

Mientras el presidente Donald Trump no quita el dedo del renglón para tratar de convencer a la ciudadanía de que los precios de la mayoría de los productos y servicios han disminuido gracias a su gestión al frente del gobierno, las familias cada vez se ven más obligadas a estirar su presupuesto para salir adelante, pues el dinero ya no les alcanza para cubrir sus necesidades.

Aunque los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que el índice de precios al consumidor aumentó 3% en septiembre y con respecto al año pasado, lo cual supone el primer incremento mensual consecutivo desde abril; el jefe de la nación parece tener datos distintos orientados.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años pretendió desviar la atención de lo que sucede con la economía al no abatir la inflación como se comprometió a hacerlo durante la campaña que lo puso de regreso en Washington.

Para demostrar la presunta disminución de precios lograda por su administración, Trump recurrió al menú ofertado por Walmart para la cena de Acción de Gracias, pues afirmó reflejaba el éxito de gestión.

“Según Walmart, la cena de Acción de Gracias de 2025 bajo el mandato de Trump es 25% más barata que la cena de Acción de Gracias de 2024 bajo el mandato de Biden.

¡Mis precios son más bajos que los de los demócratas en todo, especialmente en petróleo y gas! ¡Así que el tema de la “accesibilidad” de los demócratas está MUERTO! ¡DEJEN DE MENTIR!”, escribió.

Aunque no sean importados, la mayoría de los precios de los productos que se venden en los centros comerciales se han incrementado. (Crédito: Allison Dinner / AP)

No obstante, al analizar la oferta de la cadena de almacenes de descuento emitida a este año con respeto a 2024, como refiere el mandatario, se observa que, de entrada, la cena incluía 29 artículos y alcanzaba para ocho personas por menos de $7 dólares para cada una de ellas.

Ahora bien, el paquete de este año ofrece menos productos y sólo de marcas nacionales o propias, las cuales se indica alcanzan para alimentar a 10 personas por menos de $40 dólares.

En conclusión, el ahorro en el precio resulta relativo, pues contiene menos artículos y ninguno importado, pues agregarlo elevaría su precio debido a los aranceles.

Bajo este planteamiento, es la segunda ocasión en menos de una semana en que Donald Trump lanza comentarios carentes de sustento.

Previo a su mensaje publicado, el jefe de la nación señaló en una entrevista concedida al programa de televisión “60 minutes” que su gestión marchaba como lo previsto.

“No tenemos inflación. Los precios de nuestros comestibles han bajado”, expresó a sabiendas de que en el últimos el precio de la gasolina se incremento al igual que la inflación.

Sigue leyendo:

• El 64% de latinos desaprueba trabajo de Trump: preocupan economía e inmigración

• Donald Trump presionó a los republicanos del Senado para poner fin al cierre de gobierno

• Las familias latinas no pueden costear el aumento en los precios de salud impuesto por la Administración Trump