Donald Trump presionó a los republicanos del Senado para poner fin al cierre de gobierno

Durante un desayuno que tuvo lugar en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump les exigió a los republicanos del Senado lograr un acuerdo que permita reabrir el gobierno lo más pronto posible, pues continúa afirmando que por ello su partido fue derrotado en las recientes elecciones.

“Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer: acabar con la obstrucción parlamentaria. Es la única manera de lograrlo, y si no se acaba con la obstrucción parlamentaria, estaremos en una situación muy difícil. No aprobaremos ninguna ley. Deberíamos empezar esta noche diciendo: ‘El país está abierto, ¡felicidades!’

Debemos reabrir el gobierno de inmediato. Ya es hora de que Chuck Schumer y el Congreso Demócrata radical dejen de jugar con la vida de la gente y aprueben un proyecto de ley de financiación sin enmiendas, como ya han hecho 30 veces”, señaló.

Tratando de minimizar la derrota republicana en los comicios recientemente celebrados, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, indicó que los resultados demostraron que los congresistas demócratas están supeditados al ala izquierda del partido.

“Los resultados de esa contienda revelan hacia dónde se dirigen los demócratas y su partido. Desde las bancadas hasta la cúpula, los demócratas se han alineado con los candidatos socialistas.

No hay sorpresas. Lo que pasó anoche es que los estados y ciudades tradicionalmente demócratas votaron por el partido demócrata. Todos lo veíamos venir. Y nadie debería darles demasiada importancia a los resultados electorales”, enfatizó.

Después de la derrota republicana en las recientes elecciones, Donald Trump ahora exige reabrir el gobierno, pues sabe que está perdiendo respaldo ciudadano. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Hasta el momento, ya son 35 días de confinamiento en que la mayoría de los empleados federales no han podido cobrar sus salarios, lo cual les implica un enorme problema, pues suelen vivir al día.

Por ello, mediante una carta, los demócratas Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado; Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, solicitaron reunirse con el presidente y los líderes del Congreso con el objetivo de llegar a un consenso que permita la aprobación de un presupuesto provisional.

“Les escribimos para exigir una reunión bipartidista de líderes legislativos con el fin de poner fin al cierre del gobierno federal por parte del Partido Republicano y abordar de manera decisiva la crisis sanitaria que este país ha provocado.

Los demócratas estamos dispuestos a reunirnos con ustedes cara a cara, cuando y donde sea”. señala parte del documento.

